Яндекс.Маркет разрешил всем желающим публиковать статьи в собственном «Журнале» сервиса: «Пользователи Маркета давно обмениваются друг с другом опытом, оставляя отзывы на товары и магазины. Теперь они смогут делиться любыми советами и историями, которые могут быть полезны аудитории. Сейчас 40% публикаций в Журнале — это материалы наших читателей. Мы рассчитываем, что таких публикаций станет ещё больше, потому что люди смогут размещать их сами — тогда, когда им удобно», — объяснила руководитель проекта Ирина Айларова. Два месяца назад, 11 сентября, представитель Яндекс.Маркета уже обращал внимание на контент, который создают рядовые покупатели и понадеялся, что конкурирующий с Яндексом совместный e-commerce проект «Aliexpress Mail.ru» не будет злоупотреблять своей монополией на рынке соцсетей:

Мы надеемся, что новое СП заинтересовано, прежде всего, в счастье покупателей и поэтому будет строить экосистему, доступ к ресурсам которой, например, к рекламным возможностям социальных сетей, будет у всех игроков рынка.

Собственной соцсети у «Яндекса» нет с 2014, когда поисковик закрыл блоги Я.ру. Поэтому статьи рядовых покупателей будут транслироваться в блог Маркета в Яндекс.Дзене — последний — это один из самых популярных медийных проектов России, по оценке Яндекс.Радара, однако его относительная популярность всё-равно в разы ниже, чем у ВКонтакте или «Одноклассников», принадлежащих Mail.ru Group.

В сентябре 2018 Mail.ru Group (MRG) и «Мегафон» (контролирует интернет-компанию) объявили о создании совместного с китайцами маркетплейса Aliexpress Russia. Через пару недель представители ВКонтакте, принадлежащей MRG, встретились с инвесторами и аналитиками и пообещали «нативную интеграцию» электронной коммерции в общение обитателей ВКонтакте. Интересно, что Яндекс.Маркет готов агрессивно клонировать даже не оригиналы проектов Mail.ru Group, а клоны-клонов. Так в октябре 2018 Яндекс.Маркет, к дню рождения «Маркета», клонировали у MRG игру, которую холдинг MRG сам ранее клонировал у американцев, а затем провёл её под спонсорством своих партнёров из Aliexpress.