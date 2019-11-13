Проект доставки и производства готовой еды «Кухня на районе» осенью существенно поднял цены на свои блюда, что открывает новые возможности по созданию конкурентов на уже немного разогретом московском рынке. В частности апельсиновый фреш, объёмом 0,5 литра вырос в цене с 297 до 707 рублей.
Техническая поддержка сервиса объясняет это измение тем, что цены «Кухни» динамичны и могут расти в соответствии с ценами поставщиков.
Оптовые цены на апельсины, по данным Agro24, выросли осенью с 70+ рублей до 90+ рублей.
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А я сегодня сырники на завтрак ел. Творог 9%-ный «Простоквашино» купил в «Перекрестке» без скидки, чуть меньше ста рублей стоил вроде. Причем 5%-ный там почему-то дороже.
> Причем 5%-ный там почему-то дороже.
Так процесс-то обратный. Одно дело, когда из молока 5%, натурального, коровьего, сделать нормальный 15-% творог — потому жирный дороже. А другое дело когда 100% пальму разбавить до консистенции вниз по шкале…. 8%…. 5%… Это явно длительнее, потому 1% будет ещё дороже. А обезжиренный 0% только в лучших домах пентхаузах Масквы.
Тоже будут сырники сегодня на завтрак. Но я поддерживаю фермерство. Возможно, аномально большее число пробило на сырники, интересно, сырниковая бигдата существет? Должа.
>>> Творог 9%-ный «Простоквашино» купил в «Перекрестке» без скидки, чуть меньше ста рублей стоил вроде. Причем 5%-ный там почему-то дороже
фитнес-культ ?