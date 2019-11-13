Проект доставки и производства готовой еды «Кухня на районе» осенью существенно поднял цены на свои блюда, что открывает новые возможности по созданию конкурентов на уже немного разогретом московском рынке. В частности апельсиновый фреш, объёмом 0,5 литра вырос в цене с 297 до 707 рублей.

Техническая поддержка сервиса объясняет это измение тем, что цены «Кухни» динамичны и могут расти в соответствии с ценами поставщиков.

Оптовые цены на апельсины, по данным Agro24, выросли осенью с 70+ рублей до 90+ рублей.