ФСБ выступили против приравнивания мобильного приложения «паспорт» и его физического оригинала на пластиковой карте с чипом, сообщили источники The Bell. В прошлом, с подачи вице-премьера Максима Акимова, предполагалось, что юридических различий между двумя форматами не будет. Силовое ведомство считает небезопасными операционные системы iOS и Android, в результате не слишком обязывающие действия, например проверку возраста, при покупки алкоголя с телефона пройти будет можно, но удостоверить продажу квартиры — нельзя.
Карточки вместо бумажных паспортов начнут выдавать в Москве с 2020 года, к 2022 по всей России.
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Да, обломилась хакерам большая коллекция квартир. Пока все остаются у черных риэлторов.
И как это приложение будет, интересно работать, ещё один терминал для валидации покупки водки будет закупаться? Просто если визуальный метод контроля, то так же и скриншот юное чмо может сделать, а кассиру проблемы.
Впрочем, с учетом, что в любой палатке 24/7 можно купить что угодно и кем угодно… А вепы с химией молодняк может закупать вёдрами и жижу для них же мешать тоже лопатами, какая уже разница. Новое поколение — всё.
«ФСБ выступили против приравнивания мобильного приложения «паспорт» и его физического оригинала на пластиковой карте с чипом, сообщили источники The Bell. Мобильное приложение не может быть наравне с оригиналом. Ну никак!
Это еще почему? Оно выглядит даже безопаснее, чем карточка. Ту, похитив, можно, например, безвозбранно прикладывать к турникетам секретных кремлевских супермаркетов. Приложение же, на манер банковского, может быть залочено пин кодом и чем угодно ещё
Проблема в безопасности самих систем. Если в андроиде с рутом и в оси с Джейлом можно измениять инфу в любых приложениях, да причём так, чтобы эти приложения ничего не замечали, то по крайней мере визуальная валидация идёт коту под хвост. Остаётся только криптографией, но для этого у продавца или контролирующего органа (напишите своё) должен быть аппарат который это проверит через сервер гос.органа. Скажем, с другого телефона можно будет через qr запрос сделать. Но тогда все паспортные данные (ну или часть (можно сделать настройку выдачи в приложении владельца)) отражаются на телефоне получателя. Но опять же, для этого нужен интернет.
Возвращаясь к теме физ.документов. Физический паспорт для школьников всегда было много сложней подделать, чем просто показывать отретушированную фотку или такой же скан. В том и смысл карточки/паспорта.