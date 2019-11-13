ФСБ выступили против приравнивания мобильного приложения «паспорт» и его физического оригинала на пластиковой карте с чипом, сообщили источники The Bell. В прошлом, с подачи вице-премьера Максима Акимова, предполагалось, что юридических различий между двумя форматами не будет. Силовое ведомство считает небезопасными операционные системы iOS и Android, в результате не слишком обязывающие действия, например проверку возраста, при покупки алкоголя с телефона пройти будет можно, но удостоверить продажу квартиры — нельзя.

Карточки вместо бумажных паспортов начнут выдавать в Москве с 2020 года, к 2022 по всей России.