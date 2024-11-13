«Яндекс.Маркет» получил сотни публикаций о своей рекламной кампании в Волгограде, где на фасаде аэропорта у его названия появилась приписка, что «низкие цены на Яндекс.Маркете». Кампания была поддержана и рекламными щитами в городе, предупреждающими, что «Яндекс.Маркет» не купил аэропорт Волгограда.

С одной стороны, практика спонсорского наименования различных учреждений широко распространена, например, в спорте, где стадионы часто носят имя титульного спонсора («Red Bull Arena» в Лейпциге, «Uber Arena в Берлине», «ВТБ» и «Лукойл» (ранее — Открытие) арены в Москве, «Газпром Арена» в Питере), с другой стороны, вне спорта и краткосрочно такие переименования редкость.

Большая часть публикаций осветила саму рекламную активность «Яндекса», часть же осветила реакцию регулятора на такую акцию — в частности, местная администрация озвучила, что появление рекламы на фасаде здания аэропорта не было согласовано с муниципалитетом, что, опять же, обеспечило дополнительное освещение гонзо-маркетингу «Яндекса» и дало дополнительный охват без дополнительных расходов.

Штрафы же в отношении юридических лиц за отсутствие разрешения на размещение рекламы не превышают одного миллиона рублей, и риск уплаты этого штрафа вполне мог быть заложен в бюджет рекламной кампании.

В телеграм-канале размещён список публикаций со словами «маркет» и «волгоград» за последнюю неделю.

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