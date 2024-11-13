По сообщению «Коммерсанта», VK может свернуть проект колонок «Капсула» и голосового помощника «Маруся» — ООО «ВК Умные устройства» планируется присоединить к ООО «ВК Стор». По уверениям источников VK, эти действия связаны с «оптимизацией корпоративного управления».

Однако, логика (не)развития проекта подтверждает его заметное усыхание внутри компании:

доля «Капсул» на рынке невелика и не дотягивает даже до 10%;

у VK мало собственных сервисов, интегрированных с голосовым помощником.

Более того, пользователи «Маруси», читающие Roem.ru, сообщают, что последнюю пару месяцев у колонок возникают технические проблемы, вроде потери связи с сетью.

Неопределённость в отношении будущего голосовых помощников ВК может подорвать продажи «Капсулы Про» — флагманской колонки с хабом Zigbee, ожидающейся в широкой продаже к новому году; аналогичная модель «Станция 2», производящаяся «Яндексом», не только стоит дешевле, но и выглядит менее проблемным вариантом с точки зрения будущей поддержки родительскими сервисами.

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