«РБК» впервые купил радиостанцию, основной актив которой составляет питерская частота 102.0, на которой в разные годы вещали «Радио Рокс» (первая FM-станция в России), «Страна FM» и «Твоя волна».

У «РБК» ранее не было радиоактивов, а из вещательных медиа у холдинга есть свой телеканал.

Можно предположить, что у холдинга есть своё видение развития новостного радио и возможности получения доходов от вещания в радиоформате или недозаработок на клиентах, которые были бы готовы купить рекламу и на радио.

В случае «РБК» даже не обязательно строить сеть вещания из FM-станций — компания вполне может использовать петербургскую станцию как медиаофис по производству аудиопотока, который будет распространяться через цифровые каналы, а не эфирные.

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