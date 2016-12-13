Рабочая группа «Связь и IT» экспертного совета при правительстве подготовила заключение на поправки об аудиовизуальных сервисах, внесенные депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Над заключением работали эксперты из отраслевых объединений — Российской ассоциации электронных коммуникаций, «Открытой сети», «Интернет-видео», Ассоциации интернета вещей, а также компаний — МТС, «Яндекса» и других, пишет «КоммерсантЪ».

По оценке J`son & Partners Consulting, которая приводится в заключении, телеканалы и операторы, от имени которых выступает Медиакоммуникационный союз (МКС), занимают лишь 12% рынка онлайн-видео. Тогда как онлайн-кинотеатры контролируют 70% рынка, еще 7% — у платформ цифровой дистрибуции. Авторы заключения расценивают законопроект как «шаг к монополизации рынка игроками, занимающими меньшую его долю».

По мнению участников рынка, под определение аудиовизуального сервиса подпадают не только GooglePlay, iTunes и AppStore, но и «Кино Mail.Ru», «Игры Mail.Ru», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Видео» и Twitch. Между тем, основной автор проекта депутат Луговой заявил в интервью «Известиям», что по данным Роскомнадзора, пока под регулирование попадает только одна компания — ООО «Иви.ру». По мнению же самой МКС, под регулирование попадает Ivi и Megogo, потому что их посещаемость превышает 100 тысяч посетителей в сутки.

Под действие нового закона не попадают площадки, на которых размещается пользовательский контент, например YouTube, но методика определения таких площадок пока не утверждена и не существует даже в проекте. Плюс ко всему, правительственная комиссия может отдельным решением разрешить кому-то из сервисов иметь больше 20% иностранных акционеров. Таким образом, нынешняя версия не выглядит рабочей и не устраивает почти никого из участников рынка.