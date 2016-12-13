Стартапы, рассчитывающие заработать на «уберизации» различных процессов и сервисов, похоже, уже упустили свой шанс. За прошедшее десятилетие венчурные фонды вложили 44 млрд в платформы по вызову такси, доставки еды и товаров и логистические сервисы, подсчитали аналитики Reuters. Сейчас энтузиазм инвесторов резко пошел на спад.
Идея «уберизации» делится на две части. Видимую снаружи, где «мобильное приложение вызывает такси». И важную часть, которая заключается в принципиальном отказе проекта от профильных капитальных расходов. Тот же «такси-проект» Uber — это не такси, стартап не покупает и не обслуживает машины. «Уберизация» перекладывает капитальные расходы на чужие плечи / Капзатраты и операционные расходы: как Uber обманул вселенную → Roem.ru
Инвесторы разочаровались в «уберизации» так как многие проекты оказались безнадежно убыточными, а Uber и другие гиганты рынка начали занимать смежные сегменты, запуская собственную доставку еды и посылок.
В сегменте доставки еды в перовой половине 2016 года стартапы получили 1,9 млрд инвестиций, и в 4 квартале — всего $50 млн. В 2016 году ко дну пошли сразу несколько достаточно громких стартапов: американский сервис по доставке еды SpoonRocket в мае, в апреле закрылся индийский сервис доставки продуктов PepperTap, профинансированный Sequoia Capital. Один из наиболее громких проектов в этой сфере DoorDash в рамках очередного раунда инвестиций понизил свою цену на 16%. Uber увеличивает убытки третий год подряд, в первом полугодии 2016 года они составили $1,27 млрд. В начале августа 2016 года копания продала убыточное китайское подразделение одному из основных конкурентов компании Didi Chuxing в обмен на долю в 17,5% в объединённой компании и $1 млрд инвестиций. Uber показывает убыток в соответствии с американскими стандартами отчетности, но при этом компания примерно с той же скоростью увеличивает выручку (она рассчитывается без учета доходов водителей), поэтому проблемы лидера, не похожи на проблемы у тех, кто в 2016 году не получит инвестиций и не выйдет на рынки вообще.
Представители индустрии доставки и сами венчурные фонды говорят, что не видят путей повысить эффективность. В условиях жесточайшей конкуренции невозможно повышать цены или снижать затраты на рабочую силу. Оптимисты из выживших гигантов делают ставку на замену живых курьеров дронами, а водителей — беспилотными автомобилями. Перспективы их запуска, по меркам интернет-стартапов, крайне отдалённые.
В 2016 году Uber вложил в беспилотники не менее $680 млн, но успеха не достиг, Gett намерен разработать беспилотники при участии московских программистов, но в завершающемся году, очевидно, уже не успеет.
Даже если новая техника появится, пока неочевидно, кто её купит на свои деньги, а затем отдаст под «уберизацию», хотя поиски решения начались, в том числе более традиционного. Так с первой половины 2016 года Toyota разрабатывает новые варианты лизинга, где затраты на покупку машины будут покрываться выручкой от работы в качестве водителя Uber. Аналогичное решение ищут в Volkswagen и Gett. Удастся ли новым технологиям и моделям снова вдохнуть жизнь в некогда сверхпереспективный сегмент «уберизации» — неясно.
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Логично.
Мне этот основанный на хайпе с толстым слоем белого эпплообразного бизнес всегда напоминал МММ с Хопром.
Видимо, инвесторам тоже.
Маску приготовиться, он следующий.
Он же гигафабрику строет.
СтроЕт, СтроЕт. А чож не строЕть, ежели буратинки-инвесторы и хипсторы бабло пачками несутЬ…
А кады бабло тютю — ужно готова новая Прорывная Идея — Яблони на Марсе растить, итить! Под нее буратинки еще принесут!
Это ничего, есть еще российский инвестор, ему и доставку еды и гиперлуп впарить можно
Там у соседа пир горой, и гость солидный, налитой
Ну, а хозяйка — хвост трубой — идет к подвалам.
В замок врезаются ключи, и вынимаются харчи,
И с тягой ладится в печи, и с поддувалом.
А у меня сплошные передряги.
То в огороде недород, то скот падет,
То печь чадит от нехорошей тяги,
А то щеку на сторону ведет.
Там у соседей мясо в щах, на всю деревню хруст в хрящах,
И дочь-невеста вся в прыщах — дозрела, значит.
Смотрины, стало быть у них. На сто рублей гостей одних.
И даже тощенький жених поет и скачет.
А у меня цепные псы взбесились,
Средь ночи с лая перешли на вой,
И на ногах моих мозоли прохудились
От топотни по комнате пустой.
и т.д. и т.п….
Как обычно — слишком многобукв, за ними теряется смысл.
Все гораздо короче:
Если выпало в Империи родиться —
Лучше жить в глухой провинции у моря.
Как обычно — слишком многобукв, за ними теряется смысл.
Все гораздо короче:
Если выпало в Империи родиться —
Лучше жить в глухой провинции у моря.
------------
Это Высоцкий, полпесни только. Там еще столько же, про таких вот вроде вас.
А у вас мало буков — что означает это про море какоето — наверно только сами себя понимаете. Видимо — намек какойто на чтото.
Думаю, вот изза таких умников вроде вас — все деньги тащут Маску, а не к нам. И народ уже вереницей тянется туда на ПМЖ.
По мне бы - я бы такое УГ ущербное куданить дезинтегрировал, отравили уже все собой.
> И народ уже вереницей тянется туда на ПМЖ.
Так вроде ваш народ уже почти в полном составе утянулся.
Ошибаетесь, любезнейший. Мы тута все покудова. И в Империи предпочитали жить не на окраине (как рекомендовал ваш поет, я погуглил, конечно, наизусть Бродского не знаю и не собираюсьт знать) а еще лучше — в ЦАО. Только теперь временно невозможно там, продыху нет, а памятник любителю жить у моря, ктсати (который полжизни прожил где угодно кроме империи), впиндюрили именно в центер империи, даже в пределах садового кольца. Совпадение? Не думаю.
Высоцкий — и тот на 1 км примерно дальше от центра (Мал.Грузинская). А вот с каких кренделей этому там — загадка сия велика есть.
>>Это ничего, есть еще российский инвестор, ему и доставку еды и гиперлуп впарить можно
Это если в начале презентации стартапа будет крупными буквами выведено «маде ин калифорния». А вообще, российского инвестора венчурного ещё не народилось. Ещё не народилось, а уже вроде как и поздно). Не сложилось. Разве что в айти кое-как ещё что-то есть такое эдакое.
>>Если выпало в Империи родиться —
Лучше жить в глухой провинции у моря.
Это же про прошлые века. Какие теперь Империи?
Теперь имперское вместо гордого «Quos ego!» звучит просто — «за деньги банка менатеп». Безусловно — в глушь, в провинцию, в тайгу.
Ну про то, что это Высоцкий я в курсе. Смешно сказать, даже знаком с ним был.
Но ничего-то вы не поняли, ни про умников, ни про себя. И даже посмотреть поленились (ну да, не в Калифорнии же написано, что этих варваров гуглить…)
Ладно, вот полная строфа:
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далёко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники — ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
А насчет уехали (Карабасу заодно) — так теперь весь мир — империей стал. Глобализация-с. И да, провинция у меня у Индийского океана. Заодно она крупнейшая точка обмена трафиком для всей Азии.
>>Ладно, вот полная строфа:
А мне оттуда запомнилось вот это:
«…как сказал мне старый раб возле таверны
Мы оглядываясь видим лишь руины
Взгляд конечно варварский,
Но верный…"
>> провинция у меня у Индийского океана.
Надеюсь, вы привезли с собой пару кирзовых сапог — для ритуального действа.
> А мне оттуда запомнилось вот это:
Вот да. Гугль, например, уже совсем не та компания, в которой я работал в 2003-м. От той одни руины остались. «Don’t be evil», кто помнит.
Только вот следующий шаг — видишь руины и во многих текущих Hype-makers. И, что самое обидное — редко ошибаешся.
> Надеюсь, вы привезли с собой пару кирзовых сапог — для ритуального действа.
Увы. С сапогами как-то не сложилось, не возьмут меня в ЛДПР.
>>Только вот следующий шаг — видишь руины и во многих текущих Hype-makers.
А вот, кстати, интересно, что «Мы оглядываясь видим лишь руины» можно понимать и так: оглядываясь на прошлое (то есть, на базе того опыта — из прошлого), мы видим руины в настоящем (или даже — в будущем).
Глубоко Бродский загнул фразочку. А что он имел ввиду на самом деле?! Большой талант не всегда сам понимает, что пишет)
Угу, только на Роеме между Убером и Бродским — меньше двух десятков сообщений.
Даже возникла идея, как это использовать.