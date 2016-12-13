Стартапы, рассчитывающие заработать на «уберизации» различных процессов и сервисов, похоже, уже упустили свой шанс. За прошедшее десятилетие венчурные фонды вложили 44 млрд в платформы по вызову такси, доставки еды и товаров и логистические сервисы, подсчитали аналитики Reuters. Сейчас энтузиазм инвесторов резко пошел на спад.

Идея « уберизации» делится на две части. Видимую снаружи , где « мобильное приложение вызывает такси». И важную часть , которая заключается в принципиальном отказе проекта от профильных капитальных расходов. Тот же «такси-проект» Uber — это не такси , стартап не покупает и не обслуживает машины. «Уберизация» перекладывает капитальные расходы на чужие плечи / Капзатраты и операционные расходы: как Uber обманул вселенную → Roem.ru

Инвесторы разочаровались в «уберизации» так как многие проекты оказались безнадежно убыточными, а Uber и другие гиганты рынка начали занимать смежные сегменты, запуская собственную доставку еды и посылок.

В сегменте доставки еды в перовой половине 2016 года стартапы получили 1,9 млрд инвестиций, и в 4 квартале — всего $50 млн. В 2016 году ко дну пошли сразу несколько достаточно громких стартапов: американский сервис по доставке еды SpoonRocket в мае, в апреле закрылся индийский сервис доставки продуктов PepperTap, профинансированный Sequoia Capital. Один из наиболее громких проектов в этой сфере DoorDash в рамках очередного раунда инвестиций понизил свою цену на 16%. Uber увеличивает убытки третий год подряд, в первом полугодии 2016 года они составили $1,27 млрд. В начале августа 2016 года копания продала убыточное китайское подразделение одному из основных конкурентов компании Didi Chuxing в обмен на долю в 17,5% в объединённой компании и $1 млрд инвестиций. Uber показывает убыток в соответствии с американскими стандартами отчетности, но при этом компания примерно с той же скоростью увеличивает выручку (она рассчитывается без учета доходов водителей), поэтому проблемы лидера, не похожи на проблемы у тех, кто в 2016 году не получит инвестиций и не выйдет на рынки вообще.

Представители индустрии доставки и сами венчурные фонды говорят, что не видят путей повысить эффективность. В условиях жесточайшей конкуренции невозможно повышать цены или снижать затраты на рабочую силу. Оптимисты из выживших гигантов делают ставку на замену живых курьеров дронами, а водителей — беспилотными автомобилями. Перспективы их запуска, по меркам интернет-стартапов, крайне отдалённые.

В 2016 году Uber вложил в беспилотники не менее $680 млн, но успеха не достиг, Gett намерен разработать беспилотники при участии московских программистов, но в завершающемся году, очевидно, уже не успеет.

Даже если новая техника появится, пока неочевидно, кто её купит на свои деньги, а затем отдаст под «уберизацию», хотя поиски решения начались, в том числе более традиционного. Так с первой половины 2016 года Toyota разрабатывает новые варианты лизинга, где затраты на покупку машины будут покрываться выручкой от работы в качестве водителя Uber. Аналогичное решение ищут в Volkswagen и Gett. Удастся ли новым технологиям и моделям снова вдохнуть жизнь в некогда сверхпереспективный сегмент «уберизации» — неясно.