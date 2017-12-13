Сбербанк и китайская компания Alibaba Group отказались от планов создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли после того, как продолжавшиеся более года переговоры зашли в тупик, пишет FT со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Обе компании отказались от официальных комментариев.

По данным газеты «Коммерсантъ», Alibaba планировала внести в предприятие действующий бизнес по трансграничной торговле в России, СНГ и, может быть, в других странах Восточной Европы. Основное финансирование должен был взять на себя Сбербанк, который, кроме того, предоставил бы маркетинговые и логистические технологии.

По словам источника FT, срыв переговоров может быть связан с тем, что Сбербанк нашел себе партнера в России. 9 августа было объявлено, что «Яндекс» и «Сбербанк» создадут совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета. На данный момент стороны подписали необязывающие документы по созданию СП. Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка Яндекс.Маркета и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.

По условиям сделки «Сбербанк» вложит в Яндекс.Маркет 30 миллиардов рублей. На момент сделки всё предприятие партнёры оценивают в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании. До десяти процентов акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников Яндекс.Маркета.

Обновлено 11:15 МСК: «Яндекс» и Сбербанк подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе Яндекс.Маркета. Соответствующее соглашение о намерениях компании заключили 9 августа 2017 года, говорится в заявлении двух компаний.

По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции Яндекс.Маркета на сумму 30 миллиардов рублей. На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. 10% акций пойдёт на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.

Основной задачей Яндекс.Маркета станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике «Яндекс» и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках Яндекс.Маркета.

Генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков продолжит руководить компанией, а также войдёт в совет директоров Яндекс.Маркета вместе с ещё тремя представителями от Яндекса и тремя представителями от Сбербанка.

Совместное предприятие будет использовать технологии и бренд «Яндекса» и получит рекламно-информационную поддержку «Яндекса» и Сбербанка. Кроме того, партнёры используют все возможности и накопленный опыт в своих областях, чтобы обеспечить значительный рост Яндекс.Маркета.

Сделка будет закрыта после того, как будут получены необходимые регуляторные разрешения и выполнены формальные условия. Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018 года.