Mail.Ru Group и X5 Retail Group объявляют о начале партнерства в области таргетинга онлайн-рекламы и оценки ее влияния на продажи в конкретных магазинах. Новый инструмент уже протестирован международным рекламным холдингом Dentsu Aegis Network.

В рамках сотрудничества Mail.Ru Group и X5 клиенты платформы myTarget получат доступ к обезличенным данным ритейлера о покупательском поведении, что позволит совершенствовать таргетинг и соотносить данные о показах рекламы с результатами продаж в универсамах «Пятерочка», супермаркетах «Перекресток» и гипермаркетах «Карусель».

В октябре 2017 конкурирующий «Яндекс» предложил гиперлокальный таргетинг (в обмен на участие в Яндекс.Аудиториях). Чуть позднее мобильные приложения «Яндекса» и «Метрика» научились следить за посетителями офлайн заведений, как и у Mail.ru, функция «Метрики» пригодится тем рекламодателям «Яндекса», кто заинтересован в измерениях посещаемости офлайновых магазинов.

Директор по стратегическому маркетингу X5 Retail Group Вадим Капустин рассказал:

Мы используем накопленные знания о покупках для эффективной маркетинговой коммуникации в интересах производителей продуктов питания. Предлагая возможность оценить реальное влияние рекламных кампаний в digital на продажи в магазинах компании, мы предоставляем производителям продовольствия мощный инструмент оптимизации маркетинговых затрат. В сотрудничестве с Х5 Retail Group мы фактически решили одну из основных проблем рекламодателей, сумев понять, как каждый конкретный показ рекламы сработал на продажу рекламируемого товара в торговой точке. Благодаря разработанной совместно с коллегами из X5 математической модели мы способны рассчитать эффективность затрат, настроить оптимальные параметры частоты, выбрать лучшие форматы не на основе веры или опыта, а на основе реальных продаж, — уточнил Михаил Шкляев, руководитель Data Lab Dentsu Aegis Network.

В тестовый период проекта X5 создавала для конкретных рекламодателей обезличенные аудиторные сегменты, разделяя потенциальных покупателей в соответствии с их моделью потребления. Доступ к этим сегментам осуществлялся через Data Marketplace myTarget. В ближайшее время также появятся общедоступные сегменты. Их монетизация будет базироваться на CPM-модели.

Конкуренты из «Яндекса» в сентябре рассказали, как у них работает гиперлокальная реклама. В частности в текстах компании PepsiCo, реклама «Агуши» в радиусе одного километра от оффлайн-магазинов, раскачала оффлайн-продажи на 10 процентных пунктов.