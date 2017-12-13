С 1 января 2018 года вводятся штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей, за нарушение базового закона о мессенджерах. В частности за передачу сообщений от пользователей которые не идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ, гласит принятый в 3-м окончательном чтении закон, сообщил ТАСС. Новому документу остаётся пройти Совет Федерации и подписание Президентом.

Если закон начнёт действовать мессенджеры должны будут идентифицировать пользователя по абонентскому номеру оператора связи на основании договора с оператором. Де-юре в России считаются мессенджерами приложения, которые включил в свой реестр «организаторов распространения информации» Роскомнадзор. Для примера — одно из юрлиц Telegram или проекты Mail.ru Gruop — это «организаторы» (значит мессенджеры подлежащие регулированию и деанонимизации), а Facebook или WhatsApp это не «организаторы», которые могут позволить себе обслуживать пользователей без строгой идентификации по договорам с операторами связи.

В декабре 2017 — самом начале 2018 года (в зависимости от статьи) в РФ вступил (-ит) в действие «параллельный» закон, по которому абоненты потеряют право на обслуживание у оператора связи если они не пройдут аутентификацию в течение 15 суток, то есть ещё раз запрещаются анонимные sim-карты.