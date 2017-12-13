Роскомнадзор выпустил пояснения к новой версии ФЗ «Об информации», разрешающему надзорному ведомству блокировать на территории России сайты по требованию Генпрокуратуры без решения суда.
Если материалы нежелательной организации распространяются на стороннем ресурсе, в том числе на сайте сетевого СМИ, Роскомнадзор должен ограничить доступ и к этим ресурсам. Такая обязанность наступает в том случае, если данные сторонние ресурсы указаны в требовании, поступившем из Генпрокуратуры, — говорится в сообщении ведомства.
Опрошенные «Ведомостями» юристы уверены, что при желании можно будет блокировать ресурсы не только за перепосты запрещенной информации, но и вообще за размещение любых ссылок на не угодившие прокуратуре сайты.
Практика санкций за ссылки известна уже не менее трёх-четырёх лет. Однако в прошлом не существовало такого понятия, как «нежелательные организации».
В августе 2017 года 26 российских СМИ получили профилактические письма за публикацию ссылок на рэп-батл «Окси vs. Гнойный», а ещё 6 изданий были оштрафованы за публикацию рэп-батла с матерщиной. В 2014 году «Лента.ру» (тогда под управлением Галины Тимченко) получила предупреждение от «Роскомнадзора» за гиперссылку на интервью с лидером украинского националистического движения «Правый сектор» Дмитро Яроша. Ссылка находилась внутри другого материала — интервью с националистом Андреем Тарасенко. В тот же день Александр Мамут сменил Галину Тимченко на Алексея Гореславского. Решение предпринимателя выглядело жёстко, но логично — СМИ теряют лицензию РКН, когда получают больше чем два предупреждения в год. На практике мало кто из владельцев доводит дело до отзыва лицензии. В 2013 году Мосгорсуд, по требованию Роскомнадзора, отозвал у одного из юридических лиц агентства «Росбалт» свидетельство о регистрации в качестве СМИ (юрлиц и лицензий у агентства было больше чем одно, поэтому обошлось без катастрофических последствий). Агентству инкриминировали «мат» в «сторонних» по отношению к «Росбалту» YouTube роликах, которых агентство не снимало, но использовало.
Юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова рассуждает в «Ведомостях»:
Нередко возникают вопросы, связанные с законностью приведения части сообщения со ссылкой на первоисточник для полного раскрытия информационного повода, даже если получаемое сообщение, содержащее в себе цитату, само по себе не несет цели призыва к массовым беспорядкам и другим нарушениям. Собственно, данная пояснительная записка такой ясности не вносит, я бы сказала, наоборот, появляется больше неопределенности, поскольку ее смысл можно истолковать как запрет на цитирование заблокированных ресурсов.
Руководитель юридического отдела «Ведомостей» Владимир Румянцев согласен, что формулировка гибкая:
В нынешнем виде формулировка слишком расплывчата. Роскомнадзор может потребовать от СМИ, да и любого сайта, удаления информации под угрозой блокировки, но до конца непонятно, только ли запрещено размещать ссылки на такие сайты или еще и указывать названия организаций, ставить частично их материалы без указания первоисточника. И как в таком случае определять, что является материалом нежелательной организации, а что нет. Это же не экстремистская литература, перечень которой общедоступен на том же сайте Минюста.
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Формулировка «распространение материалов нежелательной организации» неэквивалентна формулировке «ставить ссылки и цитаты. Закон (даже неприлично репрессивный, как сейчас) не разрешает распространять сами материалы, целиком, а также ту информацию, которая позволяет получить доступ к запрещенной информации (включая, к сожалению, и ссылки на них), — уточнил управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.
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Роскомнадзор:
— традиционно трактует свою функцию надзора за СМИ как репрессивную (в данном случае забыв о ФЗ о СМИ);
— пиарится на том, кто ни сдачи не даст, ни особого защитного резонанса не сделает;
— Twitter, кстати, может ожидать судьба Linkedin, он популярен, но не очень — отдача не замучает.
Twitter? Он начал с того, что в марте 2013 года начал скрывать твиты по запросу Роскомнадзора. Через пару лет с цифрами на руках показал, что в России нет интернет-цензуры. И, в конце концов, по словам Роскомнадзора весной 2017 года подтвердил план переноса ПД россиян по плану переезд, якобы, произойдёт в середине 2018 года.
Эти кретины сейчас все заблокируют наперегонки, а потом будут на совещаниях в АП удивленные глаза делать, какого йуха все так плохо работает и почему повально специалисты валят из этой страны!
С другой стороны РКП просто агнцы божие по сравнению с банковскими клерками, которых наделили полномочиями и сыскных органов и судов, и которые весело и с огоньком блокируют счета, параллельно открывая услуги по решению вопроса разблокировки по 30% от суммы на этих счетах.
> Он начал с того, что в марте 2013 года начал скрывать твиты
Да, это возможно. Я действительно забываю всё время об этом.
> по словам Роскомнадзора
Слова Роскомнадзора не стоят шнурков с моих велокросовок. Он лжет примерно всегда. Особенно, когда говорит, что кто-то с ним в чем-то согласился.
Всё что не ЕврАзЭсовское — будет в итоге, грубо или хитро, заблокировано на территории. Это уже понятно года три-четыре как.
Шо, хомячки хипстеры валом повалят из-за запрета яроша и твитов? Ок.
>Шо, хомячки хипстеры валом повалят из-за запрета яроша и твитов?
Нет, хохол, валят специалисты, хипстеров и хохлов вроде тебя не берут на той стороне. Теперь специалистов повалит еще больше, а таких как ты больше останется. И это плохо (причем плохо в первую очередь для того, кто всю эту ситуацию создает).
Ты не пылай так, нет ничего плохого в том, чтобы быть хипстером. Вид чумовой и все парни твои.
>Всё что не ЕврАзЭсовское — будет в итоге, грубо или хитро, заблокировано на территории.
Хорошо бы, а то если ничего не делать то все будет американское в итоге, а это конец российской цивилизации, потому как IT в будущем будет базовой отраслью.
>Шо, хомячки хипстеры валом повалят из-за запрета яроша и твитов?
Пусть валят, при Ленине еще больше ‘специалистов’ уехало, потом правда оказалось что новые многократно переплюнули достижения уехавших, на порядок так точно (для тех кто не знает что такое порядок, это в 10 раз).
Если российский программист считает что в РФ все должно быть американское (если с ними ничего не делать то так и будет) то это уже ментально американский программист, пусть лучше уезжает тогда, философский пароход 2.0, очень гуманный подход к потенциальным предателям.
А нам надо строить свою IT отрасль, без нее выжить в будущем не получится, у кого будет своя IT отрасль тот и будет в списке соучредителей планеты, пока в ней видятся только сша, Китай и надеюсь Россия.
>Ты не пылай так, нет ничего плохого в том, чтобы быть хипстером.
Да мне на тебя наплевать. Ведь ничего плохого в том, что ты хохол тоже нет. Просто порода такая. И вид у тебя чумовой, и акцент, и парни все твои.
>хипстеры.
чо за хипстеры-то которые должны уехать? стиляги шоле? али неформалы? или битники? хиппи может быть? это какой-то привет из советского прошлого.
вот где я это все уже читал http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41190#page/1/mode/2up
1. хипстеры кончились 5 лет назад, тем кто митинговал в 11 м году сейчас 30+, у них дети-жены-ипотека. Молодежь из школ-вузов никуда уехать не может — у них денег нет, это же довольно дорогое удовольствие.
2. уезжает довольно узкая прослойка людей, так как - во-первых не было денег. во-вторых — не было проф востребованности — всякий мировой «средний класс» — юристы, чиновники, строители, врачи, силовики и прочая прочая — нафиг не нужны где-либо кроме рф. в-третьих — не знают иностранных языков. в-четвертых — см пункт первый.
всякое жулье может себе позволить — но обычно отправляют туда семьи «на задание», а сами продолжают «зарабатывать» в рф, пока не уедут на заслуженный отдых в австрию-францию-лондонград-майами.
относительно массово уезжают только программисты, спортсмены, летчики, эскорт, ученые всяких абстрактных наук — математики-физики-химики — в общем, те кто востребованы на мировом рынке труда. поэтому тут двойная отрицательная селекция — остаются худшие, страшные и преступники. примерно так. Россия движется к превращению в деревню дно в мировом масштабе. причем за свои же деньги (большие). вот и вопрос — это хипстеры в этом виноваты? (да нету уже их давно, еще бы эмо и готов вспомнили)
>Россия движется к превращению в деревню дно в мировом масштабе. причем за свои же деньги (большие). вот и вопрос — это хипстеры в этом виноваты? (да нету уже их давно, еще бы эмо и готов вспомнили)
Элиту это не волнует вообще. Ей надо сохранить привилегированное положение, а кого при этом доить, химиков или бандюганов — все равно. Если у тебя есть силовой ресурс, то все холопы твои.
>вот и вопрос — это хипстеры в этом виноваты?
Никакого вопроса не возникает. В этом виноват кто угодно, но только не элита. Элита, обладая силовым ресурсом, назначает виноватых в 100% случаев. В мировом масштабе наблюдается ровно то же самое — Запад при любом случае назначает виноватого и далее, в зависимости от ресурса, которым виноватый обладает, к нему применяются экономические санкции и/или выдвигается АУГ. Схема везде одна и та же.
Поэтому хипстеры, опозиция, либералы… если бы их не было, их бы придумали. Те кто поумнее и повыше придумали злобных либералов, а вот нашего хохла хватило на хипстеров только. По Сеньке шапочка.
>Россия движется к превращению в деревню дно в мировом масштабе.
От дна зато можно сильно оттолкнуться, благо делать это мы умеем, 20−50 ые тому в доказательство.
>От дна зато можно сильно оттолкнуться, благо делать это мы умеем, 20−50 ые тому в доказательство
на той стороне выводы тоже сделаны давно, чтобы ничего подобного «20−50ым» не повторилось.