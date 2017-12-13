Роскомнадзор выпустил пояснения к новой версии ФЗ «Об информации», разрешающему надзорному ведомству блокировать на территории России сайты по требованию Генпрокуратуры без решения суда.

Если материалы нежелательной организации распространяются на стороннем ресурсе, в том числе на сайте сетевого СМИ, Роскомнадзор должен ограничить доступ и к этим ресурсам. Такая обязанность наступает в том случае, если данные сторонние ресурсы указаны в требовании, поступившем из Генпрокуратуры, — говорится в сообщении ведомства.

Опрошенные «Ведомостями» юристы уверены, что при желании можно будет блокировать ресурсы не только за перепосты запрещенной информации, но и вообще за размещение любых ссылок на не угодившие прокуратуре сайты.

Практика санкций за ссылки известна уже не менее трёх-четырёх лет. Однако в прошлом не существовало такого понятия, как «нежелательные организации».

В августе 2017 года 26 российских СМИ получили профилактические письма за публикацию ссылок на рэп-батл «Окси vs. Гнойный», а ещё 6 изданий были оштрафованы за публикацию рэп-батла с матерщиной. В 2014 году «Лента.ру» (тогда под управлением Галины Тимченко) получила предупреждение от «Роскомнадзора» за гиперссылку на интервью с лидером украинского националистического движения «Правый сектор» Дмитро Яроша. Ссылка находилась внутри другого материала — интервью с националистом Андреем Тарасенко. В тот же день Александр Мамут сменил Галину Тимченко на Алексея Гореславского. Решение предпринимателя выглядело жёстко, но логично — СМИ теряют лицензию РКН, когда получают больше чем два предупреждения в год. На практике мало кто из владельцев доводит дело до отзыва лицензии. В 2013 году Мосгорсуд, по требованию Роскомнадзора, отозвал у одного из юридических лиц агентства «Росбалт» свидетельство о регистрации в качестве СМИ (юрлиц и лицензий у агентства было больше чем одно, поэтому обошлось без катастрофических последствий). Агентству инкриминировали «мат» в «сторонних» по отношению к «Росбалту» YouTube роликах, которых агентство не снимало, но использовало.

Юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова рассуждает в «Ведомостях»:

Нередко возникают вопросы, связанные с законностью приведения части сообщения со ссылкой на первоисточник для полного раскрытия информационного повода, даже если получаемое сообщение, содержащее в себе цитату, само по себе не несет цели призыва к массовым беспорядкам и другим нарушениям. Собственно, данная пояснительная записка такой ясности не вносит, я бы сказала, наоборот, появляется больше неопределенности, поскольку ее смысл можно истолковать как запрет на цитирование заблокированных ресурсов.

Руководитель юридического отдела «Ведомостей» Владимир Румянцев согласен, что формулировка гибкая:

В нынешнем виде формулировка слишком расплывчата. Роскомнадзор может потребовать от СМИ, да и любого сайта, удаления информации под угрозой блокировки, но до конца непонятно, только ли запрещено размещать ссылки на такие сайты или еще и указывать названия организаций, ставить частично их материалы без указания первоисточника. И как в таком случае определять, что является материалом нежелательной организации, а что нет. Это же не экстремистская литература, перечень которой общедоступен на том же сайте Минюста.