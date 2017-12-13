Виртуальный сотовый оператор «Тинькофф Mobile» открыл потенциальным абонентам конструктор тарифов и предложил подзабытую теперь опцию «безлимитный интернет». Дополнительно «Тинькофф» привязал SIM-карты к виртуальным банковским карточкам и пообещал начислять на них по 6% годовых, если абонент поддерживает ежедневный остаток в 1000 рублей. Виртуальной картой можно расплатиться или даже снять наличные со «счёта мобильного телефона». За исключением уникального «безлимита», а такой интернет-доступ стоит 999 рублей в месяц, предложение «Тинькофф Mobile» напоминает подходы конкурирующего MVNO-проекта — Yota (дочка «МегаФона» на его же сети связи). И там и там, абоненты самостоятельно «конструируют» свои тарифы, включая или выключая в нужных объёмах звонки, гигабайты трафика, безлимитный доступ к некоторым интернет-сервисам. Ещё одно отличие — «Тинькофф» разрешает вообще не покупать минуты голосовой связи или, наоборот, гигабайты трафика.

«Тинькофф Mobile» запустился на сети Tele2 и пока доставляет sim-карты в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области.

В конце 2016 — начале 2017 года «Билайн», МТС, «МегаФон» (и его MVNO-дочки) перестали торговать тарифными планами сотовой связи с неограниченным потреблением интернета. Для антимонопольной службы РФ синхронность действий операторов выглядела подозрительно, и ведомство публично попросило сотовых операторов объясниться. Что ответили регулятору сотовые компании — неизвестно.

Сети Tele2 обслуживают, как виртуального оператора «Тинькофф», так и его конкурентов из «Сбербанка». У госбанка и Tele2 в ноябре завершился пилотный MNVO-проект в Санкт-Петербурге, после чего первый зампред «Сбербанка» Лев Хасис пообещал продолжить городской эксперимент в формате «опытно-коммерческой эксплуатации». В северной столице, на этапах эксперимента и чуть позже, оператор «Сбербанка» под названием «Поговорим» не предлагал безлимитного интернета, что делало его схожим, скорее, с большой сотовой тройкой, чем с «Тинькофф».