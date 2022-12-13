«Яндекс» в ближайшее время представит собственный электросамокат, рассказал «Ведомостям» источник в компании и подтвердил представитель «Яндекса». Новое устройство для «Яндекса» разработал производитель электросамокатов Wind, о покупке которого «Яндекс» сообщал осенью 2021 г. Сейчас электросамокат тестируется в Израиле. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае. «Яндекс» рассчитывает к весне вчетверо увеличить свой парк самокатов с 20 000 единиц до 70 000. До 70% парка планируется сформировать именно из собственных самокатов «Яндекса». Кроме того, в компании рассчитывают выйти на новый рынок в Казахстан, а также увеличить число российских городов, в которых функционирует сервис проката электросамокатов. Среди возможных городов, в которых планируется запустить сервис, – Екатеринбург и Казань. На сегодняшний день сервис аренды электросамокатов «Яндекса» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Краснодаре.

О разработке и тестировании собственного самоката «Яндекса» в Израиле знает собеседник, близкий к одному из российских сервисов кикшеринга. Стоимость этой разработки он оценивает в $10–15 млн, стоимость же производства может варьироваться в зависимости от завода-партнера, материалов и размеров партий заказываемых самокатов. По данным аналитической компании Б1 (бывшая EY), крупнейшие игроки рынка кикшеринга (аренда электросамокатов) – Urent и Whoosh (по 80 000 самокатов). Этот сегмент рынка в РФ растет гораздо быстрее мирового. За 2019–2021 гг. он вырос более чем в 6 раз, следует из исследования Б1. По прогнозу экспертов, в 2025–2026 гг. выручка игроков рынка кикшеринга будет расти в среднем на 60% в год и достигнет отметки в 95,7 млрд руб. Динамика объясняется ростом числа пользователей и поездок. По прогнозу Б1, количество активных пользователей увеличится почти втрое с 10 млн человек в 2021 г. до 28 млн в 2024 г., а в 2026 г. достигнет 34 млн человек. Ездить тоже станут чаще: если в 2021 г. на активного пользователя приходилось в среднем 5,5 поездки за год, то в 2024 г. их будет уже 13,6, а в 2026 г. – 16,3.