Дочерняя структура образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» (входит в VK) подала ходатайство о приобретении МК ООО «Рашмор». Последняя владеет сетью школ английского языка UFirst, которая появилась после выкупа российского бизнеса English First локальным менеджментом у иностранного владельца. МК ООО «Рашмор» зарегистрирована в специальном административном районе на острове Русский во Владивостоке. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, 25% холдинга принадлежит Елене Мухаметзяновой, еще 25% — Мадине Фидаровой, 20% — Татьяне Рясовой. Информация об остальных акционерах скрыта. В структуру «Рашмор» входит онлайн-школа UFirst. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2023 году уменьшилась на 33,2%, до 774,9 млн руб., чистая прибыть — на 85,8%, до 29,6 млн руб. Сейчас в структуру UFirst входят 15 подразделений — в частности, четыре в Санкт-Петербурге, десять в Москве и одно в Новосибирске. Стоимость сделки может составить порядка 100–150 млн руб., полагает гендиректор «АФИ Капитал» Алексей Гориславец.

В феврале этого года VK стал единственным владельцем платформы «Учи.ру», сумма сделки составила 8,7 млрд руб. Выручка «Учи.ру» в 2023 году выросла на 30,8%, до 3 млрд руб., чистая прибыль — в восемь раз, до 775,6 млн руб. Рынок образовательных сервисов по итогам третьего квартала увеличился на 38% год к году — выручка топ-100 сервисов, по данным Smart Ranking, составила 31,4 млрд руб. Выручка сегмента детского образования выросла на 44%, до 9,3 млрд руб., доля категории в выручке топ-100 компаний составила 29,6%. При этом его динамика по-прежнему опережает взрослое.