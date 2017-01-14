Алекс Экслер отметил 18-летие своего авторского проекта и обратился за помощью к читателям:

Я разговаривал на тему монетизации с профессиональными интернет-менеджерами. Они все были единодушны: у тебя, сказали они, нет другого выхода, кроме как делать платную подписку на доступ к контенту. Или на доступ вообще ко всему, или, например, на доступ к статьям, а блог оставить в свободном доступе. […]

Однако для Exler.ru вводить платную подписку я не хочу категорически. […]

впервые за 18 лет существования проекта Exler.ru я обращаюсь к вам, дорогие читатели, за помощью.

Я хочу с помощью разовой (ну, скажем так, проводящейся раз в год) акции попробовать собрать средства на то, чтобы проект мог проработать следующий год и чтобы я больше не задавался вопросами какой-то дополнительной монетизации.

Результаты этой акции покажут, может ли персональный авторский проект подобного рода существовать за счет поддержки читателей в ситуации, когда обычные виды монетизации работают плохо, а вводить другие виды монетизации крайне не хочется.