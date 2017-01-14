Алекс Экслер отметил 18-летие своего авторского проекта и обратился за помощью к читателям:
Я разговаривал на тему монетизации с профессиональными интернет-менеджерами. Они все были единодушны: у тебя, сказали они, нет другого выхода, кроме как делать платную подписку на доступ к контенту. Или на доступ вообще ко всему, или, например, на доступ к статьям, а блог оставить в свободном доступе. […]
Однако для Exler.ru вводить платную подписку я не хочу категорически. […]
впервые за 18 лет существования проекта Exler.ru я обращаюсь к вам, дорогие читатели, за помощью.
Я хочу с помощью разовой (ну, скажем так, проводящейся раз в год) акции попробовать собрать средства на то, чтобы проект мог проработать следующий год и чтобы я больше не задавался вопросами какой-то дополнительной монетизации.
Результаты этой акции покажут, может ли персональный авторский проект подобного рода существовать за счет поддержки читателей в ситуации, когда обычные виды монетизации работают плохо, а вводить другие виды монетизации крайне не хочется.
Перевести средства Алексу Экслеру можно практически любым способом. Единственное — исключена возможность перевода через Webmoney:
У меня с ними старая «любовь», и они отключили эту возможность для моего счета на «Робокассе». Я тронут тем, что они проявляют к моей скромной персоне столько внимания.
Экслер крайне отрицательно отозвался о WebMoney в 2010 году. И 3 декабря 2010 Webmoney забанила блогера.
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Не на поддержку, а на красивую жизнь в Испании на деньги из Мордора.
Надо быть чуть сговорчивее с рекламодателями и деньги вернутся. Пытались поработать с ним в конце 2016 года и было слишком много НО. Так уже мало кто работает.