«Яндекс» зарегистрировал в декабре 2017 года ООО «Клиника Яндекс.Здоровье», заметил «Коммерсант». Директором «Клиники» назначен Михаил Софронов (Head of BD at Yandex.Health). «ООО “Клиника Яндекс.Здоровье” сейчас находится в процессе получения медицинской лицензии. Как только этот процесс будет завершен, мы сможем самостоятельно оказывать медицинские услуги с помощью технологий телемедицины. До того, как это случится, медицинские услуги с применением телемедицинских технологий оказывают наши клиники-партнеры», — рассказал глава «Яндекс.Здоровья» Григорий Бакунов. Получается, что клиника-партнер — это лишний посредник, удорожающий экономику телемедицины и размывающий значимость бренда Яндекс.Здоровья.

Телемедицинские планы «Яндекса» и его конкурентов похожи. Дочка поисковика, DocDoc, Doc+, проекты Mail.ru и его отдельных сотрудников, «Доктор на работе» и многие другие намерены продавать онлайн-консультации врачей. Теоретически врач сможет выбрать площадку для продажи своих услуг. Некоторых из врачей делает заметными их параллельная работа в известных больницах. Потенциально будущие пациенты, обратившиеся за консультацией, становятся лояльны врачу, а не одному из похожих телемедицинских сервисов. Логично, что Яндекс.Здоровье попробует напрямую нанимать врачей на собственных условиях. Дополнительно на лояльность «Яндексу» будет работать такой элемент сервиса, как «Медкарта» (готовится), которую легко передать от врача врачу в «Клинике Яндекс.Здоровье», но вовсе необязательно, что «Яндекс» разрешит передавать её конкурирующим телемедицинским сервисам.

В январе 2018 года Минюст зарегистрировал лишь первый подзаконный акт по телемедицине. Это приказ Минздрава, подтвердивший статус телемедицины как услуги. Многих других необходимых документов пока не существует, что откладывает полноценный запуск телемедицины «Яндекса» и конкурентов.