«Яндекс» зарегистрировал в декабре 2017 года ООО «Клиника Яндекс.Здоровье», заметил «Коммерсант». Директором «Клиники» назначен Михаил Софронов (Head of BD at Yandex.Health). «ООО “Клиника Яндекс.Здоровье” сейчас находится в процессе получения медицинской лицензии. Как только этот процесс будет завершен, мы сможем самостоятельно оказывать медицинские услуги с помощью технологий телемедицины. До того, как это случится, медицинские услуги с применением телемедицинских технологий оказывают наши клиники-партнеры», — рассказал глава «Яндекс.Здоровья» Григорий Бакунов. Получается, что клиника-партнер — это лишний посредник, удорожающий экономику телемедицины и размывающий значимость бренда Яндекс.Здоровья.
Телемедицинские планы «Яндекса» и его конкурентов похожи. Дочка поисковика, DocDoc, Doc+, проекты Mail.ru и его отдельных сотрудников, «Доктор на работе» и многие другие намерены продавать онлайн-консультации врачей. Теоретически врач сможет выбрать площадку для продажи своих услуг. Некоторых из врачей делает заметными их параллельная работа в известных больницах. Потенциально будущие пациенты, обратившиеся за консультацией, становятся лояльны врачу, а не одному из похожих телемедицинских сервисов. Логично, что Яндекс.Здоровье попробует напрямую нанимать врачей на собственных условиях. Дополнительно на лояльность «Яндексу» будет работать такой элемент сервиса, как «Медкарта» (готовится), которую легко передать от врача врачу в «Клинике Яндекс.Здоровье», но вовсе необязательно, что «Яндекс» разрешит передавать её конкурирующим телемедицинским сервисам.
Что тревожит врачей, когда они слушают евангелизм Бакунова про Яндекс.Здоровье
В январе 2018 года Минюст зарегистрировал лишь первый подзаконный акт по телемедицине. Это приказ Минздрава, подтвердивший статус телемедицины как услуги. Многих других необходимых документов пока не существует, что откладывает полноценный запуск телемедицины «Яндекса» и конкурентов.
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Агрегирование продолжается, только вместо клиник, агрегируются врачи в рамках одной, собственной клиники, как вместо агрегации кинотеатров агрегируются владельцы самого контента в рамках своего онлайн кинотеатра.
В яндекс маркете тоже направление движения ощущается, от агрегации продавцов маркет скорее всего перейдет к агрегации поставщиков и производителей.
Это неизбежное движение яндекса в сторону снижения кол-ва посредников, глобальный тренд, тут от мира отставать яндексу никак нельзя.
Думаю яндекс хочет сделать образцовую телеклинику, где будет все записываться, перепроверяться диагнозы, повышенная материальная ответственность за мед. ошибки
и т. д.,
Далее под эту образцовую телеклинику они внесут поправки в закон с помощью которых получится и первый визит делать сразу через приложение телеклиники компаний имеющим лицензию на такую супер телеклинику, или после визита к медсестре какого нибудь инвитро, чтоб та удостоверилась что клиенту не требуется срочная мед. помощь через стационар.
Проблема в том что в условиях российского здравоохранения в 2018 году такое («сделать образцовую телеклинику», «эту образцовую телеклинику они внесут поправки в закон») невозможно… Причин тому миллион, часть из них расписаны по ссылке в материале. Это все на такси и аренда машин, а намного более сложная область.
>невозможно… Причин тому миллион
Либо вы перфекционист, либо пессимист.
Не вижу ни каких проблем сделать яндексу серьезную телеклинику, разумеется не во всех сферах и городах.
В медицине применение IT очень перспективно, одна перепроверка диагноза как другими специалистами так и вообще ИИ чего может дать, почитайте:
https://geektimes.ru/post/288016/
https://geektimes.ru/post/290883/
Такой гибрид в виде человека и его перепроверка по средствам ИИ, сможет кратно сократить ошибки и спасти многие тысячи жизней, и это только на первом этапе, на втором можно внедрять носимые датчики для некоторых категорий граждан (престарелые и переносящие какое то заболевание) которые в режиме онлайн будут сбрасывать показания для ИИ и тот уже даст тревогу если что то не так, инсульт например начинается.
Все это яндексу считаю вполне по плечу, главное чтоб в этой затеи была потенциальная прибыль, без нее не будет никаких прорывов, так работает капитализм.
Наша страна для телемедицины считаю идеально подходит, в отличие от тех же сша у нас в принципе нет серьезного лобби частных клиник, которые бы это заблокировали приведя ваш миллион причин, лишь бы продолжать рубить сотни миллиардов на несчастных пациентах, которым не хватает денег на квалифицированную медицинскую помощь.
к сожалению я тут реалист, знаю российское здравоохранение с разных сторон
ИИ вполне работает, но сложностей много (плюс российская специфика), про некоторые можно тут почитать: https://roem.ru/12−06−2017/252181/so-svoim-ustavom/
принципиальный момент что современные медсредства (в том числе ИИ) не делаются под аудиторию 140 млн человек, а на глобальную, а там параллельный мир…
обсуждаемая тема показывает что яндекс в этой области будет сложновато
>а на глобальную, а там параллельный мир…
И там, глобально, это и не возможно в принципе, медицинские корпорации просто не дадут это сделать, так что яндексу будет хоть и сложно, согласен, но по крайней мере возможно.
а главное — это совершенно ненужно и бесполезно с медицинской точки зрения. Еслиб это было нужно — былбы целый стихийный рынок медуслуг по скайпу
и т. д. И тогда б был бы смысл его отрегулировать и ввести в законодательные рамки.
Но его нет. Это все предвыборная туфта, из разряда наносколково и прочее, но вышел пшик и это проект умрет не начавшись как и все остальные псевдозатеи для пиара.
>Еслиб это было нужно — былбы целый стихийный рынок медуслуг по скайпу
А зачем это рынку?
Гос. клиникам это не надо, им главное чтоб ты не умер в их заведении, частным клиникам телемедицина и подавно не нужна, так как они мало что дадут тогда по сравнению с гос. клиниками, как ты нагонишь пафос без интерьера и крассивых импортных приборов, а без пафоса столько не возьмешь денег, сколько они берут.
А кому же тогда нужна эта телемедицина?
Нужна она впервую очередь всяким яндексам, которые видят в этом безальтернативное будущее.
Когда они подготовят приемлемого качества продукт, проведут широкую рекламу, то окажется что люди будут в шоке от того как же они раньше без нее жили, как рисковали своими взрослыми родителями не подключенными ранее к облаку через онлайн кардиографы, как рисковали собой, когда пытались что то по здоровью через интернет форумы посмотреть или вообще забивали на себя, потому что поход в клинику это уже когда что то серьезно болит, а не как с телемедициной по подписке, ты при каждом чихе спрашиваешь, все равно оплачено же, а поставленный диагноз на ранней стадии залог учпешного лечения.
>Это все предвыборная туфта
Майские указы и им подобные, вот это предвыборная история, а телемедицина ей по определению не может быть, потому как широким массам она не совсем понятна, многие вообще подозрительно на нее смотрят, дескать государство опять что то сэкономить на медицине хочет, любому политтехнологу это понятно, потому и приняли такой урезаный закон и с актами к ему не торопятся, поэтому его после выборов уже и будут до ума доводить и как мы видим яндекс этим и займется.
просто по всем направлениям — если не завал, то не айс, нужно чемто козырнуть, что типо вот, зделали. Ну, каждая отрасль чото свое типо должна предъявить. Чото такое прорывное и желательно высокотехнологичное.
Разумеется, нифига нет, поскольку требует не только денег, но еще и мозгов. А нет уже ни того ни другого. Ну вот эта телемедицина типо. Звучит круто, по сути фигня, пипл схавает. Это очевидно было сразу и по срокам анонсов этой шняги и по принятиям законов и по прочим объявлениям. Но туфта — она и есть туфта. Также было ясно и по кадровому составу затейников. Эти люди нифига окромя пиара и прочих рекламных объявлений не делали.
Ну, сказано сделано. Короче пропихнули и фигсним. Правда видят, что народу если не пофиг, то ржут в основном. Поэтому тихо сольют как и весь прочий бред типо преевозки денег дронами, срочного закона о роботах и еще сотни фиговин, которые здесь то и дело анонсировались и исчезли в никуда.
>нужно чемто козырнуть, что типо вот, зделали.
У вас большое сомнение, кому козырнуть то, нам компьютерщикам, да кому мы нафиг сдались, или вы как карабас на поном серьезе считаете что Роем читают серьезные дяди и делают выводы???
Если кому то и надо козырнуть то пенсионерам и рабочим УВЗ максимум, их телемедициной не впечатлишь никак.
>Эти люди нифига окромя пиара и прочих рекламных объявлений не делали.
Мы точно о яндексе говорим?
Или вы о каких то шестерках которые действуют в интересах яндекса?
А чего этих шестерок обсуждать то, главное рамочный закон протолкнули, а потом и рамки можно двигать, яндекс сможет, не сомневайтесь.
>прочий бред типо преевозки денег дронами,
Помоему вы довольно технически отсталый человек, как вас на Роем то занесло?
Boеing например считает перевозку грузов дронами серьезной вещью
https://oborot.ru/news/boeing-gotovit-super-moshhnyj-dron-i90044.html
В чем проблема деньги перевозить, чем это от перевозки других грузов отличается, кроме того что их много дороже возить чем обычные грузы, так как броневик нужен и автоматчики, если Греф это не сделает то это только проблема Грефа, в самой идее никакого бреда и близко нет, будущее за доставкой по грузов по городу с помощью дронов.
Для властей, мы компьютерщики, это бандерлоги маструбирующие на гугл и фейсбук, мечтающие плюнуть в Путина при первой возможности (как один идиот с яндекса тут мечтал), поэтому козырять перед нами нет абсолютно никакого смысла, компьютерщики в массе своей безнадежно больны либерализмом головного мозга, чем то напоминают интеллегенцию про которую говорил Ленин.
Так что не питайте иллюзий что Путин перед вами или еще кем то из IT хочет козырнуть, компьютерщики с большим удовольствием с улыбкой на лице умрут под их любимым гуглом, чем признают государство своим союзником в борьбе с этим же гуглом, который как каток закатывает в асфальт IT индустрии всех стран отличных от сша.
А как Вам вариант с точками выдачи крупных маркетов? То есть я зарегистрировался в приложении Яндекс.Здоровье, получил консультацию, а дальше записываюсь в ближайший медицинский центр, который сотрудничает с Яндекс.Здоровье, чтобы сделать те или иные анализы или провести диагностику. Сразу же будет заведена электронная больничная книга, где будут все прививки, аллергии, анализы
и т. д. и когда ты будешь ходить между этими центрами, которые будут агрегированы с Яндекс.Здоровье, они смогут получать эту информацию. То есть создать беспрерывный цикл лечения, когда полис и медицинская становятся реально электронными и обмен сведениями осуществляется исключительно по Интернету.
одна проблема — это всё будет ПДн высшей категории, и одно это не было бы проблемой, всё решается деньгами, но как аттестовывать систему?
— как единую систему под одним юрлицом, когда ЯЗ организует точки доступа (буквально — ставит свои АРМы, уже настроенные с установленной системой защиты), организует и защищает каналы связи — что-то мне подсказывает, что так яндекс работать не умеет, и главное не хочет уметь.
— как несколько отдельных систем, где БД с ПДн (та самая электронная больничная карта) лежит в ЯЗ, и эта система защищается и аттестуется ЯЗ; и отдельные системы клиник, и клиники должны будут сами эти системы у себя построить, защитить, аттестовать и подключить по защищенным каналам к БД ЯЗ.
я думаю, что того чудесного будущего с яндексом, как вы описываете (чтобы единая электронная карта), не получится. яндексу это не надо, он сделает еще одно такси, в котором вы будете сами все свои ПДн выкладывать в общий доступ, предварительно поставив галочку, но электронной картой это не будет, так как другие врачи к этим вашим ПДн (вроде бы) доступа иметь не будут. фотоснимок листка с анализами в мессенджере к врачу — это еще не карта. и потом, с чем вы там согласитесь, поставив галочку? те люди, которые вам дадут рекомендации, они будут отвечать за свои рекомендации так же, как врач в поликлинике? или может быть ЯЗ будет отвечать?
частные клиники результаты (те самые ПДн высшей категории) в компьютер не пишут, и даже стараются не хранить, а отдают на бумажке. клиникам эта единая больничная карта вообще не нужна, мороки много выхлопа ноль, надо деньги зарабатывать, а не тратить их, а с единой электронной карты какая прибыль? никакой прибыли, один убыток, причем периодический, когда раз в N лет надо всё переаттестовывать, лицензии на софт и хард продлевать, а производители МЭ и ПО НСД тоже хотят кушать, и периодически придется менять вообще всё. нужно, чтобы люди несли деньги, а они понесут не туда, где единая электронная карта, а где врач правильный, или оборудование которое нужно, или дешево.
ну и главное, вы сами-то готовы доверить яндексу хоть что-то? тем более данные о своем здоровье? внутри самого яндекса как будет осуществлена защита тех ПДн, которые пользователи вывалили в мессенджер? или это уже будет как бы не ПДн?
в плане автоматизации и единой больничной карты в будущее первым придет ФМБА, где эти самые электронные карты уже есть и реально работают. но — в закрытых сетях, без доступа из интернета, как положено. и это хорошо и правильно.
>не было бы проблемой, всё решается деньгами, но как аттестовывать систему?
В капитализме именно все деньгами и решается (почти все конечно), можно долго и нудно усложнять аттестацию чего либо, но простая финансовая гарантия решает все много быстрее и эффективнее, и чем больше гарантия тем меньше шансов на ошибку, просто те кто эту гарантию дает будут зорче следить чтоб из своего кармана меньше платить в случае чего, да и юзеры с деньгами при мед. ошибках будут лучше себя чувствовать чем как сейчас, без денег при тех. же мед. ошибках.
>клиникам эта единая больничная карта вообще не нужна, мороки много выхлопа ноль
Я об этом и писал, клиникам эта телемедицина вообще представляет угрозу, так как сейчас они агрегируют докторов, а с телемедициной они могут и не удел остаться, агрегацию докторов тот же яндекс может много более успешнее выполнить.
>они понесут не туда, где единая электронная карта, а где врач правильный, или оборудование которое нужно,
А что лучше, врач правильный или условно десять врачей + ИИ которые друг друга перепроверяют за теже деньги?
Телемедицина на это способна.
А если сюда мониторинг вашего сердца например добавить в режиме 24/7, то уже не о чем и говорить, может вам такой мониторинг и не нужен, а вот вашим родителям думаю уже нужен.
>или дешево.
У IT компаний тут вообще нет конкурентов, медицинский осмотр будет от 49 руб. :)))
>внутри самого яндекса как будет осуществлена защита тех ПДн, которые пользователи вывалили в мессенджер?
Также как сейчас в яндекс почте, т.е. много надежнее чем в паспортном столе, налоговой или гибдд, да и мессенжер будет свой, в виде общего приложения телемедицина, без всяких вотсапов, все ходы будут записаны, в отличии от устного общения с доктором.
То что тут описывается — не будет качественно лечить людей, в этом главная проблема… Для качественного лечения — первичен квалифицированный врач, в сложных случаях нужна выстроенная система (супер хирурга-оператора недостаточно, плохая медсестра может создать миллион проблем после операции). Со всем этим в России проблема, не имея контактов найти квалифицированного врача крайне сложно, даже имея непросто. Системы практически нигде нет.
Собирать деньги с пациентов — возможно удасться и то вопросов много.
И еще вспомнилось — электронная карта пациента — дорогой инфраструктурный проект, это не область яндекс, скорее ростелекома
и т. п. кому и как давать к ней доступ — политический вопрос.
Ну и вспомнилось — Инвитро от вируса Петя лежал неделю…
>Для качественного лечения — первичен квалифицированный врач
По статистике 20% первично поставленных диагнозов ошибочны:
http://medbe.ru/news/meditsina/v-ssha-20-diagnozov-vrachey-iznachalno-nepravilny/
В телемедицине перепроверить свой диагноз у другого доктора будет дело одного клика и чуть чуть денег, а может и бесплатно по подписке, а ИИ его вообще бесплатно проверит автоматически.
>не имея контактов найти квалифицированного врача крайне сложно
А если вы в глубинке находитесь то все усложняется еще больше, телемедицина этот вопрос тоже решает.
>дорогой инфраструктурный проект, это не область яндекс, скорее ростелекома
Согласен, это логично, хоть государство это и хуже сделает чем тот же яндекс, но по крайней мере не будет узурпации доступа, что для рыночной экономике сверх важно.
>кому и как давать к ней доступ — политический вопрос.
Нет тут никакой политики, доступ будет всем кто имеет соответствующую лицензию.
Вы просто не замечаете тренд, государство хочет максимально уйти из сфер где максимум затрат и максимум ответственности имеется, т.е. негатива от населения при малейших промахах.
Поэтому частников будут за уши тащить в эту телемедицину, лишь бы разделить с ними ответственность и капитальные затраты.
Именно концентрация ответственности и стала последним гвоздем в гроб СССР, ошибки явно учтены, после болотной в них еще раз убедились, потому и разрешили выборы губернаторов и сняли сверх ограничения с партий.
1. мед статистика в россии недостоверна, часто ошибочный диагноз вскрывается в ходе лечения
2. советско-российская школа лечения — выбрать врача и его слушать, он особо ничего не объясняет и диалог не строит.
3. в наших условиях перепроверка, особенно коммерческая, скорее хаос создаст. но второе мнение безусловно нужно, тут телемедицина полезна, но вопрос как найти врача…
4. основная проблема не в диагнозе, а в лечении
5. яндекс делает по разному, ЕК — не совсем его область
6. легко делается запретительное лицензирование
7. а государство банально разрушает здравоохранение, ничего другого не наблюдаю. У меня на сайте подборка текстов по теме есть, в правой колонке если что
>>в сложных случаях нужна выстроенная система (супер хирурга-оператора недостаточно, плохая медсестра может создать миллион проблем после операции). Со всем этим в России проблема, не имея контактов найти квалифицированного врача крайне сложно, даже имея непросто. Системы практически нигде нет.
Абсолютно точно. Скажу больше, после операции угробить пациента может любая мелочь — даже банальное отсутствие санитарок (а не медсестер). А их (санитарок) сказать что мало — ничего не сказать. И т.п.
и т. д. А вот дали бы там информацию по моему запросу ХОРОШУЮ, ГРАМОТНУЮ с беспристрастными оценками СПЕЦИАЛИСТОВ С ИМЕНАМИ — я бы может и подумал, что ЯЗ — это не язва, были бы другие ассоциации.
Нужную систему выстраивать архисложно, даже при наличии желания. Наша медицина — бешеный мутант бесплатности и монетаризма. Это объективно сложная сфера. На каждом шагу — конфликт интересов.
Недавно лоб в лоб столкнулся с Яндекс-здоровьем. сделал запрос по препарату и вместо информации получил приглашение в ЯЗ (звучит как ЯЗва). Спасибо. Зашел, интересно было посмотреть что это, потыкался, почитал туфту про то, какие врачи «отобранные все» и дальше ничего нет — нужно регистрироваться
>>4. основная проблема не в диагнозе, а в лечении
Не согласен. До лечения ещё дожить нужно. Давайте степ бай степ. Давайте пока решим хотя бы проблему достоверного своевременного диагноза. По крайней мере будешь знать от чего именно загибаешься. И можно будет вволю погуглить по теме перед кончиной) В любом случае, в технологической цепочке лечения сначала стоит диагноз.
А вообще, в телемедицине самым ценным был и есть такой инструмент — звонок другу-медику, который тебя
1. не пошлёт на куй.
2. не будет пудрить мосх и скажет как есть.
3. пошлёт к грамотному (с его очки зрения) спецу.
>>4. основная проблема не в диагнозе, а в лечении
имелось в виду что диагноз это первый шаг
и что варианты для диагностирования легче найти
что проблем море понятно — непонятные лаборатории, слабые врачи на МРТ/КТ (наивные люди не понимают что все определяется врачом)
что критично правильно продиагностировать для нормального лечения понятно
сформулировал кривовато, факт
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«Это объективно сложная сфера. На каждом шагу — конфликт интересов.» вот-вот, об этом и речь, ключевой момент, а яндекс лезит как в такси и будет ЯЗва…
квалифицированный друг-медик очень дефицитный ресурс, даже в Москве…
все остроено на людей которые а. не в теме б. не имеют контактов и пытаются что-то сами найти.
к примеру, я коренной москвич, есть медицинские контакты мои (уже на уровне руководительей отделений больниц), жены, и родителей и то не любой вопрос легко решается. А если человеку 30 лет и он не местный, а не в Москве… Даже в 5 км от МКАД медицины практически нет (сейчас живу в области)
>>Даже в 5 км от МКАД медицины практически нет
Давайте не впадать в крайности. Как ни странно, медицина есть и вне МКАД. И она спасает жизнь многим. В том числе — почти бесплатно.
Медицина — такая «сфера контрастов», в ней всё есть: и подвижничество и подвиг и покуизм с вымораживанием денег за счет здоровья.
А вот отлаженной честной технологии (с только достоверно компетентными спецами и «гарантированным» уровнем качества мед помощи) почти нигде нет — даже внутри МКАД такое наверное редкость. И каждый такой случай безусловно персонифицирован.
Достаточно сложно диагностировать широкий спектр заболеваний не видя и прощупывая пациента. Расшифровать ЭКГ или анализ крови — пожалуйста, а что-то более сложное требует живое наблюдение.
>советско-российская школа лечения — выбрать врача и его слушать, он особо ничего не объясняет и диалог не строит.
Так и слушайте и лечитесь, вам что то навязывают?
А я уже лет 15 так не лечусь, имею в частной клинике именно диалог и все мне объясняют, малейшее подозрение, перепроверяю, как говорится спасение утопающих дело рук самих утопающих.
>основная проблема не в диагнозе, а в лечении
Правильно поставленный диагноз, да еще и вовремя, половина успеха, причем большая и ее телемедицина однозначно решит.
>государство банально разрушает здравоохранение
До чего Путин страну довел, вы против чего не согласны то?
Вас кто то заставляет телемедициной пользоваться?
>после операции угробить пациента может любая мелочь
Так мы плавно подошли к телехирургии.
>а что-то более сложное требует живое наблюдение.
Кто то против?
Надо все сразу, здесь и сейчас?
И исключительно теле?