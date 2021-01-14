Игорь Ашманов в колонке на Ria.ru описал проблемы, с которыми столкнулся Трамп на исходе своего первого и последнего президентского срока
Все начинания и проекты Трампа оставляют смутное ощущение недоделанности, нерешительности, остановки перед достижением результата. Какой-то американский Янукович.
В чем тут причина? Он не разбирается в медиа и ИТ? Может быть, это синдром хорошего мальчика, как уже писали неоднократно, нежелание его и его последователей-консерваторов нарушать правила или идти на прямую конфронтацию, забота о «благе Америки»?
Возможно, он не ожидал подобного агрессивного, подлого и наглого поведения оппонентов (подтасовки, медийная атака, блокировки, предательство аппарата)?
Да, у негодяев всегда арсенал средств шире. Но и Трамп не выглядит монахиней.Или это неспособность к систематической работе, гордыня, иллюзия, что он и так красавец, что можно управлять страной и миром с помощью твитов в своем супер-аккаунте?
Ну, казалось бы, умный же мужчина, успешный супербизнесмен из списка «Форбс».
Можно выбирать объяснение на свой вкус. Но медийная война, выборы и политическая карьера в результате этой нерешительности — Трампом проиграны. Перебегание трампистов в Signal или в «наш» Telegram, продолжение медийной борьбы, кажется, уже ничего не решает. Власть сменила руки. И новые хозяева — систематичны и безжалостны.
Участникам штурма Капитолия (не считая убитых при штурме) будут давать чудовищные американские сроки по 25−30 лет за «внутренний терроризм» и попытку госпереворота, остальных трампистов будут банить и блокировать, самому Трампу уже закрывают счета в банках, ему грозит импичмент, а также, скорее всего, настоящее уголовное дело за «провоцирование» того же штурма парламента.
и итоговый призыв:
В общем, Трамп свой урок не выучил и «за полстихотворенья полчетверки получил». Но мы-то не можем себе этого позволить. Мы в еще худшем положении, чем американский президент: мы совсем не контролируем популярные у нас FB, Twitter, YouTube, Instagram, в которых до 50−60 процентов всех аккаунтов пользователей Рунета, а эти платформы — в руках нашего геополитического противника, называющего нас врагом № 1 во всех своих стратегиях. Они уже банят наши каналы и сайты, занимаются пропагандой — в общем, подают нам те же самые косвенные сигналы, что подавали и Трампу в 2016—2020 годах.
Давайте учиться на чужих ошибках наконец уже.
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Урок выучен, на случай падения Путина, уже подготовлен надежный и раскрученный среди молодежи (главный дееспособный политический класс в стране) человек.
Если падение не избежать, то пусть оно будет контролируемо, решили хозяева земли русской.
Революция сверху позвонит сохранить контроль над скважинами.
Поэтому, никаких реальных ограничений у ютуба с фейсбуком и твиттером не будет, разве что потешные, как у телеграмма в свое время.
Если вы считаете красную тряпку главной, тогда у меня для вашей психики плохие новости.
Я бы не полагался что их не будет
но будут всячески пытаться замыливать факт их наличия
типа просто тормозить Фейсбук и Ютуб
Но при этом, если замена ФБ, в общем-то, у нас есть, то замены Ютуба у нас, всё ещё, нет
Качество видео на российских видеохостингах — чудовищное, смотреть всё что там залито очень тяжело
У Ютуба библиотека намного шире. Её не получится всю склонировать. И это будет самым крепким орешком в борьбе с иностранным медиавлиянием.
Игорь, послушайте, возможно, мы их не контролируем, но Ваш призыв в данный момент может вызвать только запрет или ограничения этих сервисов для российских пользователей. Так работает вся система сейчас, она по-другому не умеет, не обучена и не заинтересована работать по-другому. И что мы получим?
1) В РФ на данный момент НЕТ сервисов, равных по функционалу youtube, например. То же касается и гугла, и фейсбука. Я вот обычный юзер, обычная работа у меня, но как ни пытались мы (честно, мы заинтересованы в этом), нам не удалось перейти ни на какой российский сервис. Ни гугло-офисо-сервисы, ни ютьюб, ни фейс, ни зум далеко не идеальны в плане удобства пользования, но российские сервисы хуже, на них вообще невозможно работать (качество либо функционал) или же это ооочень дорого для многих и многих.
2) Огромное количество организаций, ИП, самозанятых и т.д. в РФ завязано на эти сервисы. Вы хотите в одночасье обрушить всю работу людей в РФ?
Я не понимаю, как можно призывать к ограничениям и запретам (это не по словам Вашим, а будет так по факту), не имея достойных аналогов у себя в стране? Реально достойных, работающих, опробованных миллионами юзеров.