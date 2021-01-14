Игорь Ашманов в колонке на Ria.ru описал проблемы, с которыми столкнулся Трамп на исходе своего первого и последнего президентского срока

Все начинания и проекты Трампа оставляют смутное ощущение недоделанности, нерешительности, остановки перед достижением результата. Какой-то американский Янукович.

В чем тут причина? Он не разбирается в медиа и ИТ? Может быть, это синдром хорошего мальчика, как уже писали неоднократно, нежелание его и его последователей-консерваторов нарушать правила или идти на прямую конфронтацию, забота о «благе Америки»?

Возможно, он не ожидал подобного агрессивного, подлого и наглого поведения оппонентов (подтасовки, медийная атака, блокировки, предательство аппарата)?

Да, у негодяев всегда арсенал средств шире. Но и Трамп не выглядит монахиней.Или это неспособность к систематической работе, гордыня, иллюзия, что он и так красавец, что можно управлять страной и миром с помощью твитов в своем супер-аккаунте?

Ну, казалось бы, умный же мужчина, успешный супербизнесмен из списка «Форбс».

Можно выбирать объяснение на свой вкус. Но медийная война, выборы и политическая карьера в результате этой нерешительности — Трампом проиграны. Перебегание трампистов в Signal или в «наш» Telegram, продолжение медийной борьбы, кажется, уже ничего не решает. Власть сменила руки. И новые хозяева — систематичны и безжалостны.

Участникам штурма Капитолия (не считая убитых при штурме) будут давать чудовищные американские сроки по 25−30 лет за «внутренний терроризм» и попытку госпереворота, остальных трампистов будут банить и блокировать, самому Трампу уже закрывают счета в банках, ему грозит импичмент, а также, скорее всего, настоящее уголовное дело за «провоцирование» того же штурма парламента.