За последний месяц Центробанк в попытке прекратить вывод денег из России в иностранные криптообменники и онлайн-казино ограничил платежи в пользу нерезидентов сбербанковским ЮМани (бывшим «Яндекс.Деньгам»), а также Qiwi. Они сейчас не могут проводить операции с компаниями, зарегистрированными за пределами России. Пользователи потеряли возможность оплачивать некоторые популярные сервисы, в частности, на Aliexpress нельзя заплатить за покупки через Qiwi и Google Pay (возможно, потому что Pay работает через ЮКассу).

Ограничения для Qiwi вступили в силу 7 декабря. Стали недоступны большинство видов платежей в пользу иностранных компаний и перевод денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Кроме того, компанию оштрафовали на 11 млн рублей. В самой Qiwi объяснили это новой политикой ЦБ по «усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей». После этой новости на Мосбирже акции Qiwi упали на 9%. Помимо онлайн-казино и «серых» букмекеров, без платежей российских пользователей оказался ряд легальных онлайн-игр, например World of Tanks от Wargaming.

Осенью 2020 года Qiwi уже терял капитализацию на фоне новостей о законодательном регулировании российского рынка легальных букмекеров. Бумаги упали на 15% после информации о законопроекте об учреждении государственной компании «Единый регулятор азартных игр». Представители «белых» букмекеров раскритиковали законопроект и предупредили, что он может убить их бизнес.

Легальные букмекеры приносят Qiwi 35%-40% выручки, доля в ней нелегальных казино и «серых» игроков неизвестна. Но Qiwi уже готовится объяснять инвесторам, как компания собирается зарабатывать в меняющихся условиях: она опубликовала вакансию Head of IR, директора по коммуникациям с инвесторами.

В задачи искомого топа будет входить разработка новой стратегии Группы и в частности Qiwi Банка, разработка и пересмотр дивидендной политики, новая IR-стратегия, «управление ожиданиями рынка относительно результатов финансовой и операционной деятельности Компании», ведение сделок на рынке вторичного публичного размещения (SPO), получение и поддержание кредитного рейтинга Группы и QIWI Банка, подготовка ответов на запросы SEC.

На NASDAQ по сравнению с максимумом за год Qiwi подешевела уже вдвое.