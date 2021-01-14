Как миинмум 15 каналов, где общались американские экстремисты, на днях были заблокированы в мессенджере, в нескольких других «подвергся цензуре контент». Об этом рассказала NBC News профессор Меган Сквайр, которая мониторит экстремистский контент и заметила изменение политики Telegram относительно него. «За последние дни заблокировано множество каналов, которые до этого спокойно существовали месяцы и годы, это явно новое явление», сказала она.

Однако в Telegram всё ещё остаётся множество каналов с белым супремасизмом и про-нацистским контентом. «На наш скромный канальчик подписалось в последние несколько дней огромое количество новых пользователей», отмечает администратор одного из них.

12 января Павел Дуров поздравил Telegram с достижением планки в полмиллиарда MAU, 25 млн новых пользователей пришла за предшествовавшие три дня. Основатель мессенджера связывает приход пользователей с новой политикой Facebook по обработке персональных данных из WhatsApp.

Более полумиллиона подписчиков набрал аккаунт @trump, начавший год со 141 тысячи. Неизвестно, связан ли он с пока ещё действующим президентом, но Telegram пометил его как потенциально мошеннический. Каждый пост сопровождается пометкой «Внимание: на этот аккаунт много жаловались в связи с мошенничеством. Будьте осторожны, особенно если у Вас попросят денег».