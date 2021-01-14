Павел Дуров обсуждает с банками и инвесторами конвертируемые займы на «сотни миллионов долларов», которые могут быть конвертированы в акции будущего IPO мессенджера, рассказали The Information два источника, «знакомые с ходом мыслей Дурова». Один из них рассказал, что объем финансирования может достичь $1 млрд.

Telegram ищет новые источники финансирования уже несколько месяцев, но в последние дни вопрос встал особенно остро после притока новых пользователей. А в апреле этого года наступит срок расчётов с инвесторами ICO TON. Дуров должен будет вернуть желающим средства со ставкой 10%.

Представитель Telegram Маркус Ра сообщил, что к компании регулярно поступают предложения долгового финансирования на разных условиях. Все эти предложения рассматриваюся, но конкретного решения пока не принято. Компания «не будет брать на себя никаких обязательств, подразумевающих какую-либо форму принудительного экзита основателей» (Дуров уже давал пользователям «пожизненную гарантию» непродажи контроля над мессенджером). В случае IPO, чтобы не потерять контроль, основателям надо будет прибегнуть к структуре с двумя типами акций, голосующих и неголосующих.

Источник рассказал The Informatiom, что у Telegram 60−70 сотрудников, большинство из которых находится в Дубаи и не владеет никакими долями компании. «У Telegram нет совета директоров, а сотрудников обычно держат в неведении относительно планов руководства».

В декабре Дуров уже объявил о планах монетизации мессенджера рекламой и платными функциями, но без сбора пользовательских данных для таргетинга.