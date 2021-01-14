Москва может свернуть проект по запуску на остановках столицы аппаратно-программных комплексов (АПК), собирающих со смартфонов пешеходов MAC-адреса (уникальные номера устройств) для анализа пассажиропотока, передаёт «Коммерсант» слова своего источника в мэрии.
Проблема в том, что в последних обновлениях Android и iOS предусмотрена функция динамичной замены MAC-адресов, поэтому получить уникальные адреса телефонов явно не получится. Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем (ОС), но, скорее всего, проект будет свернут.
Заказчиком системы выступает Центр организации дорожного движения Москвы, который не подтвердил планов по сворачиванию проекта.
Система, на которую планировалось потратить 153 млн рублей, призвана была «максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта», как в Сингапуре, Берлине и Лондоне. Но эксперты «Коммерсанта» утверждают, что к моменту заключения контракта уже было известно об обновлениях мобильных операционных систем и их влиянии на работу с мак-адресами. Android 11 вышла 8 сентября 2020 года, iOS 14 -- 16 сентября, госзакупка была размещена 25 сентября.
К 24 декабря подрядчик -- компания «Информационные технологии будущего» -- уже успела выполнить первый этап работ, часть АПК и получив 62,8 млн рублей от мэрии.
Обновления операционных систем, мешающие отслеживать мак-адреса, представляют собой не попытку защитить пользовательскую приватность, а попытку Apple и Google отнять у компаний доходы от таргетированной рекламы.
В течение 2020 года интерес разных ведомств Москвы к личным данным москвичей неуклонно рос -- пандемия простимулировала появление новых способов ипользования информации о поведении и перемещениях жителей столицы. В октябре ЦОДД разместил тендер на модернизацию своих передвижных камер так, что они смогут фиксировать 50 разных правонарушений, в том числе нарушение самоизоляции. В декабре мэрия потратила 214,4 млн рублей на комплекты видеонаблюдения с системой распознавания лиц на остановках.
Согласно документам, комплекты видеонаблюдения должны предоставлять возможность «интеллектуальной видеоаналитики», в частности, уметь классифицировать звуки, подсчитывать число людей в поле зрения и составлять тепловые карты. Кроме того, система должна обладать возможностью «анализа видео-трафика и детектирования лиц», а также определять соблюдение социальной дистанции людьми в кадре.
В конце декабря ДИТ Москвы начал поиск подрядчика для доработки и модернизации государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ).
Согласно данным закупки, цель работ — «повышение объема хранимой информации о гражданине».
Мэрия хочет создать подробную и персонализированную базу данных о каждом москвиче, которая будет интегрирована с другими информационными системами для взаимного обогащения данными. В их числе Единая система идентификации и аутентификации и автоматизированная информационная система многофункциональных центров.
Согласно документации тендера, профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать большой объем персональных данных. Среди них кроме номеров паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС и других документов, которые уже и так содержатся в тех или иных ГИС, будут, например, данные о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте (VIN, ПТС, СТС), месте работы, номер карты «Тройка» и даже данные о питомцах.
Система также сможет собирать данные о том, в каких олимпиадах участвовал ребенок пользователя, его оценки из электронного дневника и результаты государственной итоговой аттестации. Кроме того, для ГИС ЦВПЗ создадут модуль, который будет проверять информацию о реальных доходах пользователя. Ежегодно система должна обрабатывать 20 млн учетных записей.
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Название подрядчика «Информационные технологии будущего» оказалось не совсем пророческим.
Нужно быстренько принять закон о стабильности мак адресов, так, чтобы выдавались они по заявке и по согласованию с товарищем майором. Ведение реестра адресов можно отдать другим визионерам, например Ашманову.
esni они уже пытаются запретить
сразу бы приняли закон, запрещающий фиксить баги и точка