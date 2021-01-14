Москва может свернуть проект по запуску на остановках столицы аппаратно-программных комплексов (АПК), собирающих со смартфонов пешеходов MAC-адреса (уникальные номера устройств) для анализа пассажиропотока, передаёт «Коммерсант» слова своего источника в мэрии.

Проблема в том, что в последних обновлениях Android и iOS предусмотрена функция динамичной замены MAC-адресов, поэтому получить уникальные адреса телефонов явно не получится. Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем (ОС), но, скорее всего, проект будет свернут.

Заказчиком системы выступает Центр организации дорожного движения Москвы, который не подтвердил планов по сворачиванию проекта.

Система, на которую планировалось потратить 153 млн рублей, призвана была «максимально улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта», как в Сингапуре, Берлине и Лондоне. Но эксперты «Коммерсанта» утверждают, что к моменту заключения контракта уже было известно об обновлениях мобильных операционных систем и их влиянии на работу с мак-адресами. Android 11 вышла 8 сентября 2020 года, iOS 14 -- 16 сентября, госзакупка была размещена 25 сентября.

К 24 декабря подрядчик -- компания «Информационные технологии будущего» -- уже успела выполнить первый этап работ, часть АПК и получив 62,8 млн рублей от мэрии.

Обновления операционных систем, мешающие отслеживать мак-адреса, представляют собой не попытку защитить пользовательскую приватность, а попытку Apple и Google отнять у компаний доходы от таргетированной рекламы.

В течение 2020 года интерес разных ведомств Москвы к личным данным москвичей неуклонно рос -- пандемия простимулировала появление новых способов ипользования информации о поведении и перемещениях жителей столицы. В октябре ЦОДД разместил тендер на модернизацию своих передвижных камер так, что они смогут фиксировать 50 разных правонарушений, в том числе нарушение самоизоляции. В декабре мэрия потратила 214,4 млн рублей на комплекты видеонаблюдения с системой распознавания лиц на остановках.

Согласно документам, комплекты видеонаблюдения должны предоставлять возможность «интеллектуальной видеоаналитики», в частности, уметь классифицировать звуки, подсчитывать число людей в поле зрения и составлять тепловые карты. Кроме того, система должна обладать возможностью «анализа видео-трафика и детектирования лиц», а также определять соблюдение социальной дистанции людьми в кадре.

В конце декабря ДИТ Москвы начал поиск подрядчика для доработки и модернизации государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ).