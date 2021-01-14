«Мы считаем более недопустимым то, что платформы принимают ключевые решения сами, безо всякого надзора и ответственности, без всякого диалога и без той прозрачности, которой требуют решения подобной важности», сказал Прабхат Агарвал, возглавляющий направление электронной коммерции в отвечающем за цифровые технологии подразделении Еврокомиссии. В Европе около месяца обсуждаются предложенные Еврокомиссией поправки в Акты о цифровых сервисах и цифровых рынках.

Заблокировав Трампа, крупные социальные сети продемонстрировали, что удерживают «непропорционально большую власть над свободой слова в интернете». Twitter и Facebook не должны решать, кто имеет право свободно выражаться, это опасно. Контроль за свободой самовыражения надо забрать у частных компаний и вручить демократическим институтам, считает депутат Европарламента Ким ван Спаррентак.

Представитель Ангелы Меркель тоже заявил, что руководство соцмедиа-платформ не должно само определять степень своего вмешательства в реализацию свободы слова.

Впрочем, Еврокомиссия пока не планирует запрещать соцсетям монетизироваться с помощью рекламной модели, хотя такая модель «может быть ускорителем и усилителем вирального распространения контента».

Поправки к законам о цифровых рынках и цифровых сервисах (Digital Markets Act и Digital Services Act) Еврокомиссия предложила в декабре 2020 года. Поправки к DMA относятся в основном к антимонопольному регулированию, в частности, к препятствующим конкуренции практикам. В частности, сбору данных на одном рынке для конкурирования на другом рынке, «самопредпочтению» (например, склонности поисковых систем отдавать приоритет в выдаче своим сервисам), препятствованию перехода пользователей на другие платформы.

Законы были создан именно под крупные «ключевые» платформы, включая маркетплейсы, аппсторы, поисковые системы, социальные сети, мессенджеры и email («независимые от номера услуги межличностной электронной связи»), облачные сервисы, операционные системы и рекламные системы.

Поправки будут обсуждаться в Европарламенте и Совете Евросоюза, их принятие и вступление в силу скорее всего займёт несколько лет.