Сервис видеоконференций «СберМитап» находится в режиме закрытого тестирования перед публичным запуском для клиентов «Сбербанка», узнали в издании «Октагон». Проект работает на опенсорсном решении Jitsi Meet.

В следующем году «СберМитап» будут продвигать среди владельцев банковских пластиковых карт. Предполагается, что пользоваться им смогут только клиенты Сбербанка. Видеосервис разработало подразделение кредитной организации SberUser, которое ранее занималось браузером для внутренней экосистемы банка. С осени Сбер активно набирал программистов для разработки «СберМитапа».

«На данный момент WAU — 10 000 пользователей, 90 процентов — сотрудники банка. Планируем с начала следующего года переориентировать сервис на клиентов банка», — написано в вакансии.

Создать вебинар можно с семью спикерами и 2 тысячами зрителей. Также можно сделать конференцию — сейчас это «до 12 участников с видео или до 25 участников с аудио». Однако, чтобы принять участие в видеоконференции, необходимо быть клиентом кредитной организации. Авторизация через СМС у корреспондентов «Октагона» не работала, войти получилось через сканирование сгенерированного сайтом QR-кода в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Система подгрузила имя через «Сбер ID» и запросила разрешение на съёмку. В итоге так Сбербанк сможет получить фотографии и записи голоса всех, кто ранее отказался от «сдачи биометрических данных».