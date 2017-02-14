The Guardian решила еженедельно знакомить читателей либерального издания с избранными статьями американских консерваторов, пишет «Мы и Жо». Одна из целей колонки — показать либералам, что не все консерваторы поддерживают Трампа. Так «пузырь» разрешённых для либеральной газеты мнений становится шире. Но остаётся «пузырём», хотя название рубрики «Burst your bubble» («Разорви пузырь») обещает обратное.

В книге « Manufacturing Consent» Ноам Хомский утверждает, что западные корпоративные СМИ структурно связаны с «производством согласия» в интересах доминирующих , элитных групп в обществе. При помощи « фильтров», которые определяют , что должно стать « новостями» — включая владение СМИ , рекламу и информационную атаку , он показывает , как в якобы демократическом западном обществе пропаганда может проникать в «свободные» СМИ через самоцензуру. «Интернет не освободил нас. Пропаганда продолжает доминировать». Джил Лепор , профессор истории Гарварда допускает , что мы ужасно близки к моменту , когда доказательства для нас ничего не будут значить. Разумные люди не смогут остановить распространение лжи в интернете.

P. S. Эффект «пузыря» присущ не только традиционным СМИ, но и Facebook. В соцсети читатель может с нем ограниченно бороться — для этого нужно держать в ленте мудаков. Так хотя бы иногда можно будет увидеть то, что читателю неинтересно или с чем он не согласен. У обновлённого The Guardian таких возможностей нет, его полосы только подтверждают, что есть альтернативные по названию носители мнений, но нет альтернативных мнений.