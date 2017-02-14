Эксперимент: The Guardian добавил в «пузырь» мнений либерального СМИ реплики рукопожатных консерваторов


The Guardian решила еженедельно знакомить читателей либерального издания с избранными статьями американских консерваторов, пишет «Мы и Жо». Одна из целей колонки — показать либералам, что не все консерваторы поддерживают Трампа. Так «пузырь» разрешённых для либеральной газеты мнений становится шире. Но остаётся «пузырём», хотя название рубрики «Burst your bubble» («Разорви пузырь») обещает обратное.

В книге «Manufacturing Consent» Ноам Хомский утверждает, что западные корпоративные СМИ структурно связаны с «производством согласия» в интересах доминирующих, элитных групп в обществе. При помощи «фильтров», которые определяют, что должно стать «новостями» — включая владение СМИ, рекламу и информационную атаку, он показывает, как в якобы демократическом западном обществе пропаганда может проникать в «свободные» СМИ через самоцензуру. «Интернет не освободил нас. Пропаганда продолжает доминировать». Джил Лепор, профессор истории Гарварда допускает, что мы ужасно близки к моменту, когда доказательства для нас ничего не будут значить. Разумные люди не смогут остановить распространение лжи в интернете.

The Guardian bubble

P. S. Эффект «пузыря» присущ не только традиционным СМИ, но и Facebook. В соцсети читатель может с нем ограниченно бороться — для этого нужно держать в ленте мудаков. Так хотя бы иногда можно будет увидеть то, что читателю неинтересно или с чем он не согласен. У обновлённого The Guardian таких возможностей нет, его полосы только подтверждают, что есть альтернативные по названию носители мнений, но нет альтернативных мнений.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое