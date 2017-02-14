В начале 2012 года Дмитрий Сорин переехал из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы начать работать в московском «Яндексе». За последующие пять лет он работал разработчиком расширений для Firefox и не только (участвовал в разработке Яндекс.Бара, Элементов и Визуальных Закладок для Firefox и Chrome), руководил разработкой фронтенда Телепрограммы (tv.yandex.ru), нового КиноПоиска (то, что сейчас находится на домене plus.kinopoisk.ru) и многих внутренних проектов Кино и ТВ, обучал ручных тестировщиков писать автотесты. В январе 2017 уволился из «Яндекса» и переехал в Сидней, чтобы начать работать в Atlassian на позиции Senior Software Engineer. Опыт работы за пять лет Сорин описал. «Жареных подробностей нет, с PR согласовано», — иронизирует Дмитрий.
Дмитрий Сорин «Про Яндекс и не только» — большой текст на Medium
Некоторые выжимки:
- Трудно ли попасть в «Яндекс»? Трудно. В компании хватает специалистов более высокого уровня, чем вы;
- Зарплаты в «Яндексе» немного ниже, чем по рынку, но за полгода до увольнения Сорин получил свои первые RSU (примечание: Restricted stock units, бесплатный опцион, который имеет экономический смысл и на падающем рынке, когда акции дешевеют). Следует отметить, что из-за увольнения Сорин участвовать в мотивационной программе дальше не мог, и после ухода ничего не получил на руки;
Как писали «Ведомости» в 2015 году со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», в программу поощрения акциями ежегодно попадают около 500 человек (примерно одна десятая часть сотрудников), от которых непосредственно зависит успех всей компании или которых очень сложно заменить.
- Вы не сможете совмещать работу и личную жизнь: «Здесь все выстроено на максимальную производительность, здесь горят проектами, любят фигачить на убой, могут писать код по ночам и на выходных дома», — вспоминает Сорин.
Глава Яндекс.Погоды Дмитрий Геранин в январе попытался совмещать работу на поисковик с развитием собственного проекта «Umer». Уже в феврале 2017 года из «Яндекса» Геранин ушёл, хотя ещё месяц назад планировал совмещать хобби и «Яндекс».
- У «Яндекса» отличный внутренний HR — вполне можно перейти из неприятного в приятный проект;
- Как получить повышение? Нужно фигачить по плану, не спорить с руководителем по мелочам (вообще стоит верить своему руководителю) и капелька удачи;
- Огромное подспорье в «Яндексе» — ссуда при покупке квартиры. Размер её зависит от вашей зарплаты, поэтому не стоит торопиться её брать. При увольнении остаток ссуды нужно выплатить единовременно;
- Подавляющее большинство сотрудников «Яндекса» — профессионалы своего дела и работать с ними одно удовольствие. Но на удивление есть и некомпетентные странные люди, которые попали в компанию по ошибке или протекции. Также есть и забитые люди, обиженные на весь мир (средоточие этого — яндексовый филиал форчана), и просто люди, сочащиеся говном;
- Девчонки в «Яндексе» самые умные и красивые.
«После неудачного перезапуска КиноПоиска в медиасервисах у меня почти не осталось задач, которые были бы мне интересны, а новое руководство было занято стабилизацией сервиса, правда что под этим подразумевалось до сих пор не все знают», — завершил свой рассказ Дмитрий Сорин. С 2016 года специалист начал собеседоваться и в 2017 перешёл в австралийский офис Atlassian на позицию Senior Software Engineer.
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>> При увольнении остаток ссуды нужно выплатить единовременно;
Попахивает рабством разве нет ?
Он же очевидно выплатил и остался при квартире и жив
попахивает перекредитованием, не более того.
если ты сотрудник корпорации, то получаешь от неё ссуду на льготных условиях.
если не сотрудник — берёшь коммерческую ссуду в банке на рыночных.
с трудом представляю себе такого инженера Яндекса, которому бы её не дали под 2НДФЛ.
нет попахивает статьей на https://ebanoe.it/tag/yandex/
>>>Вы не сможете совмещать работу и личную жизнь
как-то это идёт вразрез с генеральной линией Политбюро по поводу стимулирования рождаемости и воспитания в семье.))