В начале 2012 года Дмитрий Сорин переехал из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы начать работать в московском «Яндексе». За последующие пять лет он работал разработчиком расширений для Firefox и не только (участвовал в разработке Яндекс.Бара, Элементов и Визуальных Закладок для Firefox и Chrome), руководил разработкой фронтенда Телепрограммы (tv.yandex.ru), нового КиноПоиска (то, что сейчас находится на домене plus.kinopoisk.ru) и многих внутренних проектов Кино и ТВ, обучал ручных тестировщиков писать автотесты. В январе 2017 уволился из «Яндекса» и переехал в Сидней, чтобы начать работать в Atlassian на позиции Senior Software Engineer. Опыт работы за пять лет Сорин описал. «Жареных подробностей нет, с PR согласовано», — иронизирует Дмитрий.

Некоторые выжимки:

Трудно ли попасть в «Яндекс»? Трудно. В компании хватает специалистов более высокого уровня , чем вы;

чем вы; Зарплаты в «Яндексе» немного ниже , чем по рынку , но за полгода до увольнения Сорин получил свои первые RSU ( примечание: Restricted stock units , бесплатный опцион , который имеет экономический смысл и на падающем рынке , когда акции дешевеют). Следует отметить , что из-за увольнения Сорин участвовать в мотивационной программе дальше не мог, и после ухода ничего не получил на руки;

Как писали «Ведомости» в 2015 году со ссылкой на пресс-службу «Яндекса», в программу поощрения акциями ежегодно попадают около 500 человек (примерно одна десятая часть сотрудников), от которых непосредственно зависит успех всей компании или которых очень сложно заменить.

Вы не сможете совмещать работу и личную жизнь: «Здесь все выстроено на максимальную производительность , здесь горят проектами , любят фигачить на убой , могут писать код по ночам и на выходных дома», — вспоминает Сорин.

Глава Яндекс.Погоды Дмитрий Геранин в январе попытался совмещать работу на поисковик с развитием собственного проекта «Umer». Уже в феврале 2017 года из «Яндекса» Геранин ушёл, хотя ещё месяц назад планировал совмещать хобби и «Яндекс».

У «Яндекса» отличный внутренний HR — вполне можно перейти из неприятного в приятный проект;

Как получить повышение? Нужно фигачить по плану , не спорить с руководителем по мелочам ( вообще стоит верить своему руководителю) и капелька удачи;

не спорить с руководителем по мелочам вообще стоит верить своему руководителю) и капелька удачи; Огромное подспорье в «Яндексе» — ссуда при покупке квартиры. Размер её зависит от вашей зарплаты , поэтому не стоит торопиться её брать. При увольнении остаток ссуды нужно выплатить единовременно;

поэтому не стоит торопиться её брать. При увольнении остаток ссуды нужно выплатить единовременно; Подавляющее большинство сотрудников « Яндекса» — профессионалы своего дела и работать с ними одно удовольствие. Но на удивление есть и некомпетентные странные люди , которые попали в компанию по ошибке или протекции. Также есть и забитые люди , обиженные на весь мир ( средоточие этого — яндексовый филиал форчана), и просто люди , сочащиеся говном;

Яндекса» — профессионалы своего дела и работать с ними одно удовольствие. Но на удивление есть и некомпетентные странные люди которые попали в компанию по ошибке или протекции. Также есть и забитые люди обиженные на весь мир средоточие этого — яндексовый филиал форчана), и просто люди сочащиеся говном; Девчонки в «Яндексе» самые умные и красивые.

«После неудачного перезапуска КиноПоиска в медиасервисах у меня почти не осталось задач, которые были бы мне интересны, а новое руководство было занято стабилизацией сервиса, правда что под этим подразумевалось до сих пор не все знают», — завершил свой рассказ Дмитрий Сорин. С 2016 года специалист начал собеседоваться и в 2017 перешёл в австралийский офис Atlassian на позицию Senior Software Engineer.