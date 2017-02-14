Кто бы мог подумать, что такая бизнес-модель может сойтись в белом поле и дойти до IPO. Американский #стартапдня perk.com платит за просмотр рекламы. Схема самая прямолинейная и откровенная из возможных: пользователь скачивает приложение или регистрируется на сайте, после чего видит тонны рекламных роликов. За просмотр каждого начисляется несколько очков, когда очков накопится значимое число, их можно обменять на деньги или подарочные карты. Всё.

Рекламодателей никто не обманывает, специально кликать по их сайтам не надо, пользователь получает свое вознаграждение именно за просмотр, а не за какое-то действие. Оплата, соответственно, получается чудовищно низкая. Perk её в какой-то степени приподнимает за счет лотерей: очки можно потратить не мелочью, а шансами на более дорогой приз. Для части участников это увеличивает психологическую ценность очков, куда круче бороться за $1000, чем получить $1, ну, а матожидание, разумеется, на стороне сервиса, очков можно давать чуть больше, если часть из них сольется в игре против казино. Ну и не надо забывать, что выплаты в основном идут не живыми деньгами, а чем-то, что perk покупает явно дешевле розничной цены.

Естественно, многие стараются систему обмануть, рекламу включить где-то в фоне, а самому её не смотреть и заниматься своими делами. Естественно, perk с этим активно борется и это главное, чем заняты его программисты. Пока сервис у халявщиков выигрывает.

Как написал в самом начале, бизнес сходится. Есть прибыль, компания вышла на маленькое IPO, а совсем недавно её целиком купили за $42 миллиона. Для основателей, конечно, успех, но в России клонировать, видимо, бессмысленно: масштаба рынка не хватит, если в США «всего» $40 миллионов оригинал стоит.