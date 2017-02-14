eBay передал функции развития бизнеса в ряде стран Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока своему российскому офису. «С января 2017 российский офис стал хабом eBay для 120 стран мира», — рассказал журналистам глава eBay в России Илья Кретов.

По его словам, в основные задачи eBay в России будут входить обеспечение роста базы активных пользователей на новых рынках, развитие внутренних процессов (инфраструктура, логистика и т. д. ), а также взаимодействие с государственными органами и партнерами в этих странах.