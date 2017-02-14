В каталоге приложений сообществ «ВКонтакте» появилась новая функция «Рассылки», с помощью которой администраторы могут отправлять рассылки участникам через сообщения группы. Как и ранее отправка несанкционированных рекламных сообщений через ВК запрещена правилами сети, «рассылки» — гарантированно санкционированный способ. В них есть возможность настроить отложенную отправку и тематические рассылки (дайджест новостей от СМИ или, например, информацию об обновлении ассортимента магазинов). В рассылке доступны текстовые сообщения, изображения, документы, карты.

Разработчики упростили администраторам миграцию из других сервисов рассылок через сообщения сообществ — списки пользователей можно импортировать в приложение из файлов .txt и .csv.

ВКонтакте объяснил:

Добавьте приложение в сообщество и настройте тематические рассылки […] Создайте несколько разных тематических рассылок, чтобы пользователи сами смогли выбрать интересный им контент.

Новую функцию ВК успели попробовать в Skyscanner.Ru, блоге о путешествиях Vandrouki.Ru и в интернет-издании VC.ru.