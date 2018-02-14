Борьба Роскомнадзора с зеркалами пиратских сайтов пока заканчивается в пользу последних в первую очередь благодаря возможности создания мультидоменов вида 123.пиратский-сайт.ру". К примеру решением Минкомсвязи
Домен 2 уровня должен блокироваться так, чтобы его поддомены также были недоступны, — сказал директор ассоциации «Интернет видео» и член экспертного совета «Фона кино» Алексей Бырдин.
Законопроект, вводящий упрощенную процедуру блокировки «зеркала» сайтов, на которых размещены пиратские материалы, принят в третьем чтении летом 2017 года. Закон вводит в законодательство понятие «производный сайт в сети интернет» («зеркальный» сайт). Для блокировки такого «зеркала», будет достаточно соответствующего судебного приказа и не потребуется проводить заседание суда, однако для блокировки мультидоменов этого документа оказалось недостаточно.
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Я сразу был убежден что надо китайский вариант строить, т.е. фильтрация и замедление всего иностранного трафика, а так костыль на костыле и все полурабочее.
Фильтрация и замедление бы дало перемещение дата центров в РФ всех хоть сколько то крупных проектов и 100% соблюдение ими российских законов.
Лол, все у кого пострадал бизнес от падения битрикс24 из-за датацентра в РФ смотрят на тебя с ненавистью.
>все у кого пострадал бизнес от падения битрикс24 из-за датацентра в РФ смотрят на тебя с ненавистью.
Какая мне разница как на меня смотрят недалекие люди, они так скоро и на прокурора будут смотреть, когда он их спросит насчет 152-ФЗ.
А вообще на битриксе в основном интернет-магазины сидят, поэтому им бы с ненавистью надо смотреть на иностранные интернет-магазины, которые в отличие от них, клали на российские законы, ставя их же в неравные конкурентные условия, а так был бы датацентр этих иностранных магазинов в РФ и скорее не смогли бы они уже на наши законы класть.
Так что дедушка Адам Смитт был прав, когда говорил что одна из серьезнейших проблем в экономике, состоит в том что как правило ее субъекты не понимают свои истинные интересы.
Зато ты нам сейчас про наши истинные интересы расскажешь, и мы с радостью тебе поверим.
Какое счастье, что товарищ Демидов владеет интернет-магазином, а не порно-студией! А то мы бы сейчас учитались вусмерть о том, как трудно ему развивать бизнес на фоне засилия иностранных произведений порноискусства на мониторах сограждан.
А избавиться от проблемы «зеркал» леххко. Достаточно обязать всех-всех хостеров во всем-всем мире регистрировать сайты только по предъявлению регистрирующего своего тела в офисе хостера. И запретить нафиг переадресации с сайта на сайт (а заодно и гиперссылки). А ещё нужна «категорийная история» на каждого гражданина — больше одного сайта по одной тематике «в одни руки» создавать запретить, нарушителям — автоматом 3 года колонии. Рецидивистам — 5 лет колонии же без права выхода в интернет. Ну, про такую мелочь как конфискация гаджетов у членов семьи, однофамильцев и граждан, родившихся в один день с нарушителям, я даже писать не буду — это по умолчанию. И вообще — почему компы, ноуты, смартфоны делают без «щелочки» для засовывания туда многометрического паспорта? Это было бы ооочень удобно во всех смыслах. Хочешь полазить по сети? Суй в дырку свой идентификатор. Ибо нефиг!
>> А вообще на битриксе в основном интернет-магазины сидят, поэтому им бы с ненавистью надо смотреть на иностранные интернет-магазины, которые в отличие от них, клали на российские законы
как был вшивым дураком про свою баню так и остался. Битрикс24 это CRM. У многих людей 3 дня не работала CRM и телефония.
>> они так скоро и на прокурора будут смотреть, когда он их спросит насчет 152-ФЗ
т.е. все, ибо никто не может его соблюсти.
>Зато ты нам сейчас про наши истинные интересы расскажешь
Без проблем, только деанонимизируйся аноним, раскрой личико и я чисто для тебя напишу тебе маленькую страницу как жить и родину любить, уверен тебе понравится.
>и мы с радостью тебе поверим.
Глупо, никому нельзя верить, даже себе, потому как человек ленивая скотина и все наровит схалявничать и включить мозговой макрос вместо думалки.
>Какое счастье, что товарищ Демидов владеет интернет-магазином, а не порно-студией!
Почему женщина сразу подумала про порно, не верю, джигсо ты?
Очень на тебя похоже по стилю словоблудия и пургопулемету.
Мне кстати тоже Мимино нравится, классика советского кино.
Ох уж эти анонимы, тут только одного мамония убеждал что глупо для собственного развития с пяти ников писать, как джигсо со своей виртуалкой подключился.
Трудно тебе, SMM-бот, в кольце анонимов оборону держать? Дай я тебя пожалею…
>> Без проблем, только деанонимизируйся аноним, раскрой личико и я чисто для тебя напишу тебе маленькую страницу как жить и родину любить, уверен тебе понравится.
ОО. пригорело, наверное точно закон о персональных данных не соблюдает. ДА ты не волнуйся, сейчас только оброк собирают с тех, кто под каждой формой не разместил надпись. Дальше интереснее, но потом.
>как был вшивым дураком про свою баню так и остался. Битрикс24 это CRM.
Т.е. по твоему интернет магазину не нужна CRM?
По моим данным основной их клиент это именно маленькие (чуть ближе к среднему) интернет магазины, которые выбрали битрикс чтоб с 1С удобно работать было, у тебя есть другие данные?
А сейчас они себя продвигают как универсальную CRM, потому что нащупали потолок в привлечении интернет магазинов.
Ну ты то про это не але же, верно?
Защел на битрикс, прочитал промо по быстрому и сделал свой глЫбокий анализ.
>т.е. все, ибо никто не может его соблюсти.
Что за юношеский максимализм?
Я соблюдаю, и если сканы паспартов не берешь то достаточно российский хостинг (мне мастерхост даже справку высылал что мой сервер находится в РФ) и везде где собираешь перс. данные, ставишь ссылку на грамотно составленную политику обработки персональных данных:
https://avtogsm.ru/terms-of-confidentiality-s1129.html
Этого достаточно.
>ОО. пригорело, наверное точно закон о персональных данных не соблюдает.
Да ты я смотрю не просто аноним, а еще и человек чудак, как же я опишу анонимы его истинные интересы, если я понятия не имею кто он и чем занимается.
Выше тебе выше написал как соблюдать закон о персональных данных, это совсем не сложно, государство прежде чем дуриков несознательных наказывать, долго и нудно разъесняет как не нарушать закон.
Но некоторые слабонервные психи, после крупного сбоя кидаются в крайность и подставляют своих клиентов под нарушение закона.
Дебилкин раздухарился — деанонимизации требует. Наивный придурок.
>Трудно тебе, SMM-бот, в кольце анонимов оборону держать?
С анонимами наоборот легко, похоже одна школота или слабо думают прежде чем написать, оно и понятно, не своим же именем рисковать, можно и левой пяткой текст набрасывать, понимаю, тоже когда то бы анонимом, ник у меня здесь был den-avto, потом понял что смысла нет, потому слабо напрягаешь думалку когда анонимно пишешь, а тогда зачем, если не для развития.
Потому и призываю всех деанонимизироваться, скучно мне уже, батл слабый, интеллекта в нем мало от анонимов.
А вот не анонимы сильны, попробуй например с Олегом Яшиным подискутировать, не просто это, хоть и редко, потому как взгляды у меня с ним слишком часто совпадают, а вот если бы вы либерасты деанонимизировались да как дали бы мне интеллектуального жару, то это было бы дело, эх да ка бы…
>…скучно мне уже
Ну так и проваливай туда где весело!!! :)))))))))))))))))))))))))))))
>А вот не анонимы сильны
Это да. Здесь три сильных личности:
Демидкин, копираст. и «совладелец ресурса», который утверждает, что Земля вращается не вокруг Солнца, а «вокруг другой точки»! :))))))))))))))))))
Картина маслом всем на загляденье! Не хватает четвертым только лечащего врача!
>Ну так и проваливай туда где весело!!!
Ты шо бандеровец анонимный, хочешь меня надежды лешить?
Бывает и от вас какая никакая мысля проскочит в порядке исключения.
>Земля вращается не вокруг Солнца, а «вокруг другой точки»!
Зорик ты чего, я думал ты прикалываешься, а ты и правдо темный хохол, если в двух словах то все объекты во вселенной оказывают друг на друга гравитационное воздействие, не только солнце застваляет землю вокруг себя вращаться, но и земля немного влияет на солнце (как и другие планеты), потому точка вокруг которой вращается земля не совпадает с точкой центра солнца, извини если сложно для тебя получилось.
http://earth-chronicles.ru/news/2013−03−01−40008
Ты настолько же борз, Демидов, насколько и туп!
Ты перечитай еще раз по слогам, как тебя в школе обучали:
>>Тот факт, например, что таки земля летает вокруг солнца.
>Это не факт. Точнее, факт, что не летает вокруг Солнца.
Летает вокруг более другой точки.
Это слова тутошнего совладельца. СсылкО:
https://roem.ru/30−01−2018/267244/putin-kremlin-list/#comment-269822
Т.е. из написанного следуют два факта. Первый — совладелец считает, что Земля не «летает» вокруг Солнца. Второй факт- совладелец считает Солнце точкой!
Я вот утверждаю, что оба утверждения совладельца ложны (не просто ложны, а являются сивокобылиным горячечным бредом).
Я вот утверждаю: что, А — Солнце, это не точка. И Б — утверждение, что Земля «летает» вокруг Солнца — верно.
Примечание (перечитай раз пять минимум!!!): про «точку центра солнца», которую ты только что выковырял из твоей черепной коробки ни я, ни совладелец не говорили!!!
Чуешь подвох, интеллектуал ты мкадский? Теперь чертометом штудировать википедию, а потом еще раз попробуй. Сразу оговорюсь, что Яшин невдупляет даже с трех раз, а ты с трех сдюжишь?
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
«Это просто праздник какой-то!» (с)
ПыСы
Млин, даже подсказку тебе балбесу дал, но что-то подсказывает мне — не сдюжишь ты, Демидов. Это для тебя слишком сложно. Как растворение соли в стакане с водой для совладельца, прости господи!