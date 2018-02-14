Борьба Роскомнадзора с зеркалами пиратских сайтов пока заканчивается в пользу последних в первую очередь благодаря возможности создания мультидоменов вида 123.пиратский-сайт.ру". К примеру решением Минкомсвязи от 23.01.2018 сайт newmirror.live признан копией сайта интернет-кинотеатра kino.pub, который признали пиратским. В результате владельцы ресурса создали мультидомен, который свободно функционирует в настоящий момент (сайт доступен с любым набором символов в поддомене).

Домен 2 уровня должен блокироваться так, чтобы его поддомены также были недоступны, — сказал директор ассоциации «Интернет видео» и член экспертного совета «Фона кино» Алексей Бырдин.

Законопроект, вводящий упрощенную процедуру блокировки «зеркала» сайтов, на которых размещены пиратские материалы, принят в третьем чтении летом 2017 года. Закон вводит в законодательство понятие «производный сайт в сети интернет» («зеркальный» сайт). Для блокировки такого «зеркала», будет достаточно соответствующего судебного приказа и не потребуется проводить заседание суда, однако для блокировки мультидоменов этого документа оказалось недостаточно.