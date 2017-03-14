Удивительно, как в некоторых вопросах Европа отстает от России. Вот испанская вариация на тему youdo.ru/profi.ru — habitissimo — успешный проект, локальный лидер, успели в несколько других стран выйти, говорят, что в Бразилии и Италии — тоже лидеры, а мобильного приложения для пользователя у них нет. Ну как так? И это при том, что смартфоны у пользователей есть, Википедия вообще говорит, что Испания — четвертая страна в мире по их проникновению, даже если и немного врет, то суть от этого не меняется, не четвертая же с конца.

Схема их бизнеса такова: пользователь ищет в Google какую-нибудь нужную ему услугу, типа установки пластиковых окон, среди платной рекламы и органической выдачи видит и habitissimo и, с какой-то вероятностью, переходит к ним. Там он оставляет подробную заявку — где, сколько окон, какие предпочтения, что ему важнее, время, качество или деньги и свои контакты. Лид рассылается по фирмам, обслуживающим его район, те из них, кому нужны клиенты, оплачивают сумму порядка 10 евро, получают контакты заказчика и отправляют ему коммерческое предложение — ну, а дальше их забота, habitissimo своё дело сделал.

Категории, с которыми работает маркетплейс, крутятся вокруг дома — ремонты, уборки, перевозки вещей, установки кондиционеров и тому подобные услуги, без всяких курьеров или, например, репетиторов. Средний чек аж 1300 евро — для мелочей модель с необходимостью переписки по почте не подходит, если пользователю надо документы на вокзал отвезти, то он явно не будет 15 коммерческих предложений изучать. А ради чистки бассейна — уже почему бы и нет?..

Лояльность при таком процессе практически не возникает. Лид мгновенно попадает напрямую исполнителю, ответственность ни за качество, ни за цену habitissimo не несет, интерфейс его используется однократно, мобильного приложения с пушами и скидками нет. Наоборот, возможность сделать клиента лояльным для профессионала (а не посредника) — одно из рекламируемых преимуществ. В итоге бизнес-модель — арбитраж, купить клик на гугл подешевле, продать компании лид подороже, дополнительной ценности при этом практически не появляется, как был один человек, желающий что-то отремонтировать, так этот один человек и остался, он мог бы и напрямую с выдачи, без посредника, на сайт исполнителя прийти.

Но это если смотреть на путь пользователя. А если смотреть на исполнителя, то маленькая офлайн-компания не умеет делать конверсионные сайты, не умеет правильно покупать контекстную рекламу и не умеет заниматься SEO. И точно так же не умеет выбирать и оценивать подрядчиков по всем этим вопросам. А habitissimo всё это делать умеет и, по факту, именно за это берет свою наценку. Наценка получается не очень большой, год назад говорили о выручке в 7.5 миллионов евро в год, из которых Гуглу, небось, примерно половина ушла. Для сравнения порядок стоимости выполненных через них работ — уже четверть миллиарда, т. е. маркетплейсу всего 3% достается.

Чтобы получить независимый траффик, а с ним увеличить и свою ценность с выручкой, habitissimo пытается вырастить контентный проект и сообщество, посвященное дизайнерским идеям и красивым решениям для дома. Постят красивые картинки, провоцируют тематические обсуждения, комменты-шары-подписки и всё это прямо на том же сайте маркетплейса, прямо под каталогом работ. Работает пока не очень.

В результате стартап продался английскому Homeserve, точную сумму вслух не сказали, порядок оценки — 25 миллионов евро. Для проекта, лидирующего в трех не самых плохих странах (суммарный ВВП Бразилии, Испании и Италии по номиналу как четыре российских) на очень жирном рынке, — очень-очень мало.

#стартапдня