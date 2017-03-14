Крупнейший в РФ продавец электрокниг «Литрес» вложит 50 млн рублей в разработку нового формата книг — fb3. Формат fb3 позволит издавать книги со сложной версткой, большим количеством таблиц, списков и иллюстраций.

Разработкой формата занимается дочка «Литрес» — ООО «Литрес Инновации». Эту компанию создали в ноябре 2016 года, ее возглавил вице-президент по развитию бизнеса и инвестициям издательской группы «Эксмо-АСТ» Александр Брычкин. ООО «Литрес Инновации» также разработает инфраструктуру, чтобы издатели могли встраивать выпуск электронной версии в процесс производства печатной книги с сохранением первоначальной верстки. Таким образом сократятся сроки появления в продаже электронных версий изданий.