В Федеральной службе безопасности не поддержали идею создания пилотных зон в российских регионах для тестирования «пакета Яровой». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на участников совещания по подготовке плана реализации закона в экспертном совете при правительстве. Также источники рассказали изданию, что представители ФСБ «агрессивно смотрят на поэтапность введения требований», так как в настоящее время есть уже все технические возможности для реализации «пакета».

Идея создания пилотных зон по хранению данных принадлежит экспертной рабочей группе под руководством министра открытого правительства Михаила Абызова, которая 19 января обсуждала общественную инициативу отменить закон Яровой. Тогда группа выступила против отмены, однако предложила внести в подзаконные акты поправки.

Пока подзаконные акты останутся прежними, пилотных зон и поэтапного внедрения не будет, рассказали «Ведомостям» участники совещания. Ранее представители операторов отмечали, что поддерживают инициативу создать пилотные зоны — это бы помогло оценить стоимость решения.

К 30 июня ФСБ с помощью Минкомсвязи планирует разработать нормативно-правовой акт, где будут сведения о сроках и форматах хранения информации. Источники «Интерфакса» сообщили, что «госорганы не хотят допускать операторов к разработке документа».