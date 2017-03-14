Минфин хочет снизить страховые взносы до 22% и увеличить НДС до 22%


Министр финансов Антон Силуанов назвал точные параметры одного из предложений ведомства по налогам: снизить страховые взносы до 22% и увеличить НДС до 22%. По мнению Минфина, это бы облегчило жизнь предприятиям и способствовало бы выходу экономики из тени. «По нашим расчетам, с тем чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять около 22%", — заявил министр. Соцблок правительства и эксперты выступили против.

22 на 22%

Минфин, наконец, выбрал схему изменения нагрузки на предприятия по НДС и страховым взносам. Итоговая комбинация — 22 на 22% по обоим платежам в бюджет. По замыслу Минфина, это облегчит жизнь предприятиям и будет способствовать выходу экономики из тени. Однако социальный блок правительства и эксперты против

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое