Министр финансов Антон Силуанов назвал точные параметры одного из предложений ведомства по налогам: снизить страховые взносы до 22% и увеличить НДС до 22%. По мнению Минфина, это бы облегчило жизнь предприятиям и способствовало бы выходу экономики из тени. «По нашим расчетам, с тем чтобы это было нейтрально для бюджета, ставки должны составлять около 22%", — заявил министр. Соцблок правительства и эксперты выступили против.