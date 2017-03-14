TCS Group Holding, материнская компания банка «Тинькофф», объявила финансовые результаты по году и новую дивидендную политику. Чистая прибыль компании за четвёртый квартал выросла в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года — 3,7 млрд рублей против 0,9 млрд рублей. По году этот показатель увеличился почти в шесть раз — с 1,9 млрд рублей в 2015 до 11 млрд рублей в 2016 году. Годовой результат превысил ожидания компании, которая прогнозировала прибыль на уровне 9−10 млрд.

Новая дивидендная политика вступает в силу с 14 марта 2017 года. Она заключается в том, что на выплаты акционерам будет направляться 50% от прибыли по МСФО за квартал.

«Отчетный год стал самым успешным в истории группы. Чистая прибыль выросла до рекордных 11 млрд рублей, а рентабельность капитала составила 42,5%, что обеспечило уверенное достижение всех целевых показателей. Эти результаты обусловлены прежде всего высокими показателями нашего бизнеса по выпуску кредитных карт, а также стремительным развитием направлений деятельности, не связанных с кредитованием, на базе финансовой платформы Tinkoff.ru. В 2016 г. мы укрепили наши позиции в качестве второго крупнейшего игрока на российском рынке кредитных карт с долей рынка в размере 10,3%. [М]ы ожидаем, что в 2017 г. услуги для сегмента МСБ и платформа ипотечного кредитования выйдут на уровень безубыточности», — председатель правления банка «Тинькофф» Оливер Хьюз.

В 2017 году компания ожидает, что прибыль составит не менее 14 млрд рублей. Прогноз стоимости риска составляет 9—10%, стоимости фондирования — приблизительно 9% и чистого прироста портфеля — не менее 20%. Компания ожидает, что прибыль от деятельности, не связанной с выпуском кредитных карт, составил приблизительно 30% от общей прибыли к 2019 году.