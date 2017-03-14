Компания AppAnnie опубликовала список из 52 компаний, получивших самые высокие доходы от продажи игр в магазинах приложений AppStore и Google Play в 2016 году. Единственной российской компанией в рейтинге оказалась вологодская Playrix, выпустившая игры Township, Fishdom и Gardenscapes. Playrix была основана в 2004 году в Вологде братьями Игорем и Дмитрием Бухманами.

Источник «Ведомостей» оценивает выручку Playrix в 2016 г. примерно в $200 млн. Playrix использует работу удаленных сотрудников, всего на компанию работает около 450 человек из из более 70 городов России и СНГ. Первые места в рейтинге AppAnnie заняли китайская Tencent, финская Supercell, китайская NetEase, американские MZ и Activision Blizzard. Playrix оказалась на 32-м месте, причем в рейтинге вообще не представлена Mail.ru Group, являющаяся достаточно крупным игроком на мировом рынке мобильных приложений.