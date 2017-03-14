Объем российского рынка интернет-торговли в 2017 году может вырасти на 25% — до 1,15 трлн рублей, говорится в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли. В 2016 году объем рынка увеличился на 21% — до 920 млрд рублей. Объем рынка трансграничной торговли вырос на 37% и составил 301,8 млрд рублей или 33% всего рынка интернет-торговли. Объем внутренней интернет-торговли в России составил 618,2 млрд рублей.

90% покупок российские покупатели сделали через китайские онлайн-площадки, еще 4% покупок — из европейских магазинов, 2% — из США. AliExpress.ru является самым популярным интернет-магазином в России по объему аудитории — количество уникальных посетителей торговой площадки в январе 2017 года превысило 22,19 млн человек. Аудитория Ozon.ru составляет 8,98 млн человек, Eldorado.ru — 7,56 млн человек, Dns-shop.ru — 6,9 млн человек, Mvideo.ru — 6,92 млн человек.

По прогнозам АКИТ, в 2017 году объем трансграничной торговли составит примерно 420 млрд рублей — показатель может увеличиться на 39%. Количество входящих отправлений с товарным вложением при этом вырастет на 71,6% — до 400 млн штук. В 2016 году «Почта России» обработала 296 млн почтовых отправлений с товарными вложениями, что более чем в 1,5 раза превышает показатель прошлого года — 194 млн штук. Доля «Почты России» в доставке на рынке интернет-торговли увеличилась на 11 процентных пунктов и составила 62%.