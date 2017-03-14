В Uber есть удобная для пассажира страховочная особенность. Приложение готово дать пассажиру «в долг», если случайно оказалось, что денег на его карте не хватает для полной оплаты поездки. Сумма долга добавляется к стоимости следующей поездки. Водитель Uber рассказал, как это работает с точки зрения водителя. Работает плохо. Пассажир может плодить долг за долгом, а водитель не может отказаться «ещё раз забыть про долг», так как рискует получить плохие оценки. В свою очередь Uber не готов постоянно компенсировать водителю «долги» пассажиров. В описываемой ниже истории Uber вернул водителю деньги: «но с таким одолжением, будто я у них денег занял. На переписку потрачены почти двое суток». Водитель поясняет: «Не возьмёшь не свой долг — считай скатался бесплатно, а то и вовсе доплатил. Будешь требовать отдать долг — получишь одну звезду в оценках».

Довез пассажира. Объявляю стоимость поездки. Клиент выбрал оплату за наличные. Пассажир удивился, так как она выше, чем показывает его приложение. […] Оказывается дело в том, что к стоимости поездки добавился долг за предыдущую (наверняка не хватило при оплате картой, убер это позволяет). Денег у пассажира ровно на эту поездку.

Пишу в Uber. Мне компенсируют и предупреждают, что в следующий раз не будут этого делать. Я, конечно удивился. Но думаю ладно.

На следующий день ситуация повторяется. Только долг, у очередного пассажира, больше. Денег, опять, только на поездку.

Пишу в Uber. Если короче, то говорят, что это моя ответственность брать деньги за поездку. Как связаны я и должники убера, я не понимаю.

Деньги компенсировать отказываются.

В итоге. Не возьмёшь долг (не свой это и бесит) считай скатался или бесплатно, а то и вовсе доплатил. Будешь требовать отдать долг получишь одну звезду в оценках и соответствующий отзыв.