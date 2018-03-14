По итогам 2017 года выручка Megogo выросла на 65% и превысила 1 млрд рублей за 2017 год, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора проекта Виктора Чеканова. Чеканов отметил, что доходы от платной подписки и рекламы в последние месяцы прошлого года почти сравнялись.

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы компании «Амедиа ТВ», выручка онлайн-кинотеатра Amediateka за прошлый год выросла на 64% и составила 880 млн рублей. Доля сервиса в общей структуре выручки компании составила 55%, а вся выручка с учетом платных телеканалов — 1,6 млрд рублей.

Представители кинотеатра Okko сообщили «Роем!», что выручка их онлайн-кинотеатра по итогам 2017 года выросла на 81% и составила 1,38 млрд рублей. Okko показал двукратный рост выручки от продажи и аренды кино- и сериального контента на всех платформах. Количество уникальных платящих пользователей в месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 65%.

«Ведомости» отмечают, что доходы всех онлайн-кинотеатров от платежей пользователей растут быстрее, чем рекламная выручка. Крупнейшим игроком остался Ivi, который контролирует 35% рынка, Okko — 17%, Amediateka — 15% и Megogo — 12%.