Телеведущий Иван Ургант и его команда готовит для ВКонтакте мобильные викторины с денежными призами «Клевер», знает источник «Коммерсанта» (прим.: у газеты и входящей в Mail.ru Group соцсети ВК есть общий совладелец — Алишер Усманов). «Клевер» — это аналог американских 15-минутных мобильных викторин HQ Trivia. Оригинал запустили осенью 2017 года основатели видеосервиса Vine Рус Юсупов и Колин Кролл. Ведущими шоу неоднократно были знаменитости, а аудитория выпусков превышала миллион человек. Представитель соцсети подтвердил «Коммерсанту» запуск «Клевера». На днях приложение викторины появится в версиях для iOS и Android. Выпуски «Клевера» будут выходить дважды в день в прямом эфире.

В 2018 году на прямой эфир со знаменитостями обратили внимание конкуренты Mail.ru Group из «Яндекса». «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга снимает еженедельные шоу с музыкантами для десктопной версии Яндекс.Музыки.

Оригинальная HQ Trivia быстро стала одним из самых скачиваемых приложений в Америке. Уже в феврале 2018 года инвесторы входили в проект с оценкой $100 млн. Викторина получила несколько региональных клонов, так в Великобритании выходит лицензированная HQ Trivia, а в Китае нелицензированная викторина-клон Millionaire Heroes. HQ Trivia — незапатентованный формат, утверждает собеседник «Коммерсанта» близкий к разработке «Клевера».

Принадлежащая Mail.ru Group (MRG) соцсеть ВКонтакте отвечает за маркетинг «Клевера», программирование, систему денежных переводов. «Творческая лаборатория Ивана Урганта» занимается вопросами викторины, дизайном и съёмками. Гостями студии будут постоянные ведущие и приглашённые знаменитости, включая Урганта. «Первый канал», домашний для Урганта, не имеет отношения к проекту.