«Было ожидаемо»: РКН забанил TJ за фейки о происходящем на Украине


Сайт tjournal.ru (проект TJ) сообщил о том, что издание забанили в России и привели цитату из уведомления Роскомнадзора с объяснением причины бана:

Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.

TJourna пишет, что не знает о каких публикациях идёт речь.

Издание было запущено в 2011-м году Никитой Лихачёвым (теперь сотрудник VK), впоследствии вошло в группу «Комитет», акционерами которой являются братья Бухманы, является общетематическим изданием группы с большим количеством пользовательского контента.

Владислав Цыплухин, стоявший у истоков работы издания TJournal с администрацией президента, считает ожидаемой блокировку TJ:

Роскомнадзор заблокировал издание TJ за «фейки» о военной операции на Украине
Выбор редакции

Добавить 2 комментария

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Если было ожидаемо, то зачем разрешал? Борец с режимом?

    Надо понять, ожидаем ли уже Хабр. Там же никаких отличий. И ИТ-хомяки удержу не знают, законами не интересуются, думают, что их ники защитят.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое