Сайт tjournal.ru (проект TJ) сообщил о том, что издание забанили в России и привели цитату из уведомления Роскомнадзора с объяснением причины бана:

Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.

TJourna пишет, что не знает о каких публикациях идёт речь.

Издание было запущено в 2011-м году Никитой Лихачёвым (теперь сотрудник VK), впоследствии вошло в группу «Комитет», акционерами которой являются братья Бухманы, является общетематическим изданием группы с большим количеством пользовательского контента.

Владислав Цыплухин, стоявший у истоков работы издания TJournal с администрацией президента, считает ожидаемой блокировку TJ: