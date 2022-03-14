Сайт tjournal.ru (проект TJ) сообщил о том, что издание забанили в России и привели цитату из уведомления Роскомнадзора с объяснением причины бана:
Размещены публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины. Кроме того, выявлены публикации с недостоверной информацией об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины.
TJourna пишет, что не знает о каких публикациях идёт речь.
Издание было запущено в 2011-м году Никитой Лихачёвым (теперь сотрудник VK), впоследствии вошло в группу «Комитет», акционерами которой являются братья Бухманы, является общетематическим изданием группы с большим количеством пользовательского контента.
Владислав Цыплухин, стоявший у истоков работы издания TJournal с администрацией президента, считает ожидаемой блокировку TJ:
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Если было ожидаемо, то зачем разрешал? Борец с режимом?
Надо понять, ожидаем ли уже Хабр. Там же никаких отличий. И ИТ-хомяки удержу не знают, законами не интересуются, думают, что их ники защитят.
Ну, может позвонили, сказали: слушай, на ближайший год грантов на свободу слова нет.
Если разбанят после спецоперации — скорее всего так.
Если не разбанят, ещё и Vc.ru под нож кинут — скорее всего не так.