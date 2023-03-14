Закон о маркировке рекламы привёл к "фактическому исчезновению нативных форматов рекламы", рассказала в колонке для Sostav.ru Катерина Хербер-Мосяга, ответственная за медиабаинг в агентстве Go Influence. Из-за маркировки рекламы пользователи начали понимать, что реклама - это реклама. Поэтому блогеры перестают маркировать рекламу как рекламу и берут за это дополнительные деньги с рекламодателя как "компенсацию за риски".

Каналы инфлюенс-маркетинга теряют своё главное преимущество, так как перестают быть нативными. Из-за этого теряется виральный охват кампании. Поэтому не все рекламодатели готовы маркировать каждый рекламный креатив. Первостепенно закон нужен, чтобы вывести рынок из серой зоны. Однако ситуация складывается так, что всё происходит наоборот. Серый рынок растет за счёт тех, кто прежде работал в белую. Есть мнение, что закон о маркировке поднимет спрос на немаркированные интеграции у блогеров. Вероятно в будущем, если рекламодатель захочет делать рекламу без маркировки, блогеры будут просить за это дополнительную оплату в качестве компенсации за риски.

"Рынок" также решил, что требуемые законом отчёты по рекламным кампаниям за каждые 30 дней не нужны, и не стал исполнять это требование. Штрафов за нарушение нового законодательства пока нет, идёт "тестовый период", который закончится в этом марте.

Нулевые акты — отчёты по рекламным кампаниям и креативам, которы агентство должно подавать через 30 дней с момента реализации. И далее каждые 30 дней, пока интеграция находится в интернете. Подавать отчёт по просмотрам или охватам в ОРД нужно, даже если показатели не изменились. Получается «снежный ком» из отчётов по всем реализованным рекламным кампаниям, который растёт каждый месяц. Это требование по повторным отчётам практически не исполняется. Рынок уверен, что достаточно отчитываться только один раз.

Рекламные агентства недовольны отсутствием "чётких гайдов" в законодательстве, в результате чего им приходится самим думать, как выполнять требования. В частности, определения форматов маркировки нет, поэтому агентства "могут маркировать рекламу некорректно или очень вычурно, не соблюдая эстетику вида публикации". Не хватает и регламентов для маркировки разных рекламных форматов, например, "кружков в Телеграме" или прямых эфиров. Впрочем, госпожа Хербер-Мосяга считает низкой вероятность того, что "закон откатится", низкая, так что придётся "научиться с ним жить".