ВКонтакте растворил унаследованную от Mail.ru Group систему рекомендации контента "Пульс" в купленном у Яндекса "Дзене". О начале объединения авторы "Пульса" узнали из направленного им письма, также опубликованного в канале "ПроДзен".

Теперь VK будет развивать единую контентную платформу под брендом "Дзена" с помощью экспертизы и разработки обеих команд. Объединение "Дзена" и "Пульса" позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов", - сообщили в пресс-службе VK.

Весь контент, опубликованный в "Дзене", будет отображен на страницах сервиса "Пульс" - на главной странице mail.ru и других, отмечается в письме компании пользователям сервиса. Все публикации из "Пульса" сохранятся - с 13 марта пользовать смогут скачать архив материалов в личном кабинете "Пульса" и перенести их в "Дзен". Личный кабинет "Пульса" будет закрыт, статистика по новым публикациям и монетизации будет доступна в "Дзене".

С 13 марта 2023 года будет отключена возможность создавать каналы в "Пульсе" - авторы смогут зарегистрировать их только в "Дзене". Также с 1 мая 2023 года пользователи не смогут создавать новые посты в "Пульсе". Вывести средства из личного кабинета "Пульса" авторы смогут до 10 июля 2023 года. "В ближайшее время мы также отменим минимальную сумму в 5 тыс. рублей для вывода денег".