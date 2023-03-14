Рост внутреннего рынка интернет-торговли в 2022 г. составил 33%, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. При отсутствии каких-либо драматических событий, валютных колебаний такой же рост продолжится и в 2023 г. – показатели в 25-30% стали уже устойчивым трендом в интернет-торговле, полагает он. «Приток новых селлеров на маркетплейсы – это в целом общероссийская тенденция 2022 г., вызванная целым рядом факторов, – отмечает Соколов. – Только за первые полгода – после ухода или приостановки деятельности отдельных брендов с российского рынка, закрытия их розничных магазинов, легализации параллельного импорта, а также блокировки соцсетей, в которых ряд предпринимателей вели продажи, – число активных продавцов на разных площадках увеличилось в 2,5-3,5 раза. Сейчас их зарегистрировано более миллиона и более 80% из них – это региональные предприниматели».

По словам представителя правительства Татарстана, количество интернет-продавцов на маркетплейсах в регионе увеличилось за год двукратно – на 96,6%. В то же время, по его данным, общее число российских продавцов на ведущих маркетплейсах выросло на 50,8%, а в целом в Приволжском федеральном округе – на 62,7%. Доля татарстанских продавцов на российском рынке e-commerce за год увеличилась с 2,52 до 3,28%. Всего по итогам 2022 г. выручка продавцов из региона на маркетплейсах выросла вдвое год к году (+100,3%) и составила 50,37 млрд руб. Татарстан – первый регион России, где реализуется собственная программа развития e-commerce торговли. Она включает в себя финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнеса по продвижению на электронных торговых площадках, предоставление льгот и субсидирования логистических компаний.