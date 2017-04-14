«Яндекс» получил разрешение от Федеральной налоговой службы на деятельность в области обработки фискальных данных контрольно-кассовой техники. Летом 2016 года «Яндекс» учредил дочернюю компанию ООО «Яндекс.ОФД», основной виде деятельности юрлица — обработка данных. В июне прошлого года Госдума приняла закон о поэтапном переходе точек продаж на контрольно-кассовую технику, передающую информацию о расчетах налоговым органам в электронном виде.