Акции компании Snap упали на бирже на 1,2% после того, как Instagram объявил о том, что принадлежащий компании сервис Stories набрал ежедневную аудиторию в 200 млн посетителей. Instagram Stories был запущен в августе 2016 года, он позволяет размещать исчезающие видео и фото. Snap в феврале 2017 года сообщала о 161 млн пользователей, посещающих Snapchat в сутки.

С момента последнего обновления в ноябре 2016 года количество ежемесячных пользователей Stories выросло с 300 до 350 миллионов. В среднем, количество членов одной переписки составляет 2−3 человека, говорится в официальном блоге Instagram. Компания также представила новые инструменты для работы со стикерами, теперь пользователи смогут превращать в стикеры свои селфи. Также Instagram создала специальные гео-стикеры, доступные только жителям определенных городов.

Акции Snap упали в четверг на 1,2% до $19,99 за акцию, а затем начали снова расти и сейчас торгуются по цене $20,19. Это по-прежнему существенно больше, чем цена размещения. В начале марта 2017 года компания разместила акции на бирже по цене $17 за одну ценную бумагу.