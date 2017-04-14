Игорь Невзоров, управляющий партнёр Claims — компании по стратегическому консалтингу в сфере интеллектуальной собственности, разобрал по просьбе «Роем!» спорный случай, который случился на этой неделе. «ВКонтакте» отобрала группу, посвящённую ВДНХ, и отдала самой ВДНХ.

Life разместил статью о конфликте блогера Станислава Смагина и социальной сети VK.com. Как следует из статьи, блогер, будучи работником Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), создал в рамках VK.com группу о выставке, которая на настоящий момент насчитывает более 75 000 подписчиков. Утверждается, что он развивал группу собственными усилиями и на свои собственные денежные средства.

Через некоторое время, после того, как группа стала достаточно популярным ресурсом, работодатель блогера, направил требование о передаче администрирования группой самой ВДНХ. По итогам общения, как следует из текста статьи, VK.com заблокировал блогера, утверждая, что «согласно правилам сайта, все страницы, которые создает пользователь, принадлежат социальной сети».

Описанная в статье ситуация подсвечивает целый ряд интересных с юридической точки зрения вопросов: Кому принадлежат права на создаваемую в социальной сети группу и на размещенные в ней материалы? Передает ли пользователь какие-либо права на загружаемый контент социальной сети? Кому — работнику либо его работодателю — принадлежат права на создаваемые работником группы в социальных сетях?

Попробуем разобраться по порядку.

При этом для простоты картины сделаем оговорку, что в рамках анализа мы ориентируемся на ту версию пользовательского соглашения VK.com, которая представлена на сайте по состоянию на 14.04.2017 года, и на те нормы законодательства, которые действуют на эту дату. Кроме того, для того, чтобы повествование не было слишком перегруженным для не-юристов, мы намеренно упрощаем ряд юридически сложных аспектов, опуская отдельные юридические детали, которые будем рады, при необходимости, прокомментировать отдельно.

Может ли страница сообщества в социальной сети быть « личной собственностью» пользователя?

Изучив материалы статьи о споре, а также пользовательское соглашение, мы полагаем, что Агент поддержки № 63, утверждавший блогеру Смагину, будто «страница в социальной сети не может быть личной собственностью пользователя», был неправ.

Вероятнее всего, Агент поддержки № 63 неверно истолковал ст. 3.1. пользовательского соглашения. Согласно текущей версии пользовательского соглашения (ст. 3.1.) Администрации сайта VK.com принадлежат лишь «права на Сайт в целом и на использование сетевого адреса (доменного имени)».

Для неспециалистов в сфере авторского права при первом прочтении норма воспринимается как будто — «все, что есть на сайте принадлежит Администрации VK.com». Тем менее, указанное неверно. С правовой точки зрения данная норма означает лишь принадлежность Администрации Сайта прав на весь Сайт целиком, но не на каждый отдельный входящий в состав сайта элемент!

То есть , в действительности , VK.com обладает правами на весь сайт целиком как единое целое , но не имеет исключительного права на каждый отдельно взятый его элемент.

Указанное подтверждается другими нормами пользовательского соглашения. Статья 7.1.1 предусматривает, что «все объекты, размещенные на сайте являются объектами исключительных прав» не только «Администрации», но и «Пользователей сайта и других правообладателей».

При этом (7.1.3.) «пользователь, размещая на сайте принадлежащий ему на законном основании контент, предоставляет другим пользователям»… лишь … «неисключительное право на его использование в рамках предоставляемого Сайтом функционала». Это означает, что посетители сайта могут ограничено использовать то, что было загружено на сайт пользователем. При этом, пользователь остается обладателем исключительного права на такой контент.

Аналогичное правило предусмотрено и в отношении самого VK.com (7.1.5.): «пользователь предоставляет Администрации Сайта неисключительное право использовать на безвозмездной основе размещенный на Сайте и принадлежащий ему на законных основаниях Контент…». То есть, Администрация сайта, вопреки утверждению Агента поддержки № 63 обладает лишь ограниченным — так называемым, «неисключительным» — правом на использование загруженного/созданного пользователем контента.

Таким образом, текущая версия пользовательского соглашения VK.Com указывает на то, что именно пользователь, загружающий в социальную сеть собственный контент, является его правообладателем. Другие же пользователи, а равно сама социальная сеть, имеют ограниченные права использования такого контента.

Действовал ли блогер Смагин как гражданин либо как работник компании?

Не менее важный вопрос в рассматриваемой ситуации — это вопрос о том, действовал ли блогер Смагин, создавая группу, как работник компании либо персонально как физическое лицо. Если компания сможет представить доказательства действий Смагина в рамках полученного им служебного задания: например, задание по созданию Смагиным группы в социальной сети, — то именно ВДНХ будет признана обладателем исключительного права на социальную группу.

В случае, если доказательств того, что в трудовые обязанности Смагина входило создание подобной социальной группы, либо что ВДНХ давала Смагину задание ее создать, не будет представлено — по умолчанию именно Смагин будет иметь все шансы быть признанным автором и обладателем исключительного права на социальную группу.

На что именно у блогера Смагина могут быть права?

Группа VK.com представляет собой с точки зрения права комплексный объект. Вернее даже группу объектов, которая регулярно пополняется новыми материалами и видоизменяется.

С юридической точки зрения блогер Смагин обладает исключительным авторским правом на весь контент, который он создал своим собственными творчеством в рамках такой группы (на все созданные им картинки, видеоролики и посты). Одновременно, блогер Смагин может быть признан обладателем исключительного права на всю группу целиком как совокупность материалов, когда-либо правомерно в нее добавленную. В этом смысле права блогера Смагина аналогичны правам составителя сборника стихов, который собирает своим творческим трудом вместе стихотворения разных авторов, а иногда добавляет в сборник и свои стихи.

Авторы остаются обладателями исключительных прав на свои стихотворения. Составитель сборника (так называемого, «составного произведения», ст. 1260 Гражданского кодекса РФ) приобретает исключительное право на весь сборник целиком. При этом, если иное не предусмотрено соглашениями составителя сборника с конкретными авторами стихов, а право составителя ограничено возможностью использовать стихотворения третьих лиц лишь в рамках конкретного сборника, составитель не вправе использовать отдельные стихотворения в отрыве от их нахождения в сборнике.

В этом смысле, блогер Смагин является составителем и обладателем исключительного права на социальную группу ВДНХ как большой сборник, подобно тому, как Администрация VK.сom по смыслу указанной выше статьи пользовательского соглашения (3.1.) является обладателем исключительного права на всю социальную сеть целиком как на еще более объемный колоссальный сборник сборников.

То есть, группа в социальной сети представляет собой своего рода «матрешку». Каждый пользователь, размещающий в ней свой контент, несмотря на осуществленную загрузку материалов в социальную сеть, остается обладателем своего собственного исключительного права на такой материал.

Составитель группы — аналог «сборника» по смыслу законодательства — обладает правами на свой контент, загруженный в группу, а также на всю группу целиком как на сборник материалов других авторов, собранных и категорированных составителем по определенным, заданным им правилам. Именно за составителем остается право разрешать или запрещать другим использование всей группы целиком как совокупности подобранных вместе материалов на сторонних ресурсах. В свою очередь VK.com обладает правом на всю Социальную сеть «Вконтакте» целиком как на сборник сборников.

Спорным — и не решенным однозначно в правоприменительной практике — является вопрос о праве блогера Смагина на те части контента, которые созданы третьими лицами (например, фотографии из сети Интернет либо советские открытки с изображением ВДНХ), на загрузку которых в группу блогер не получил согласие у их правообладателей. Закон (п. 3 ст.1260 ГК РФ) указывает на то, что составитель сборника «осуществляет свои права при условии соблюдения прав авторов объектов интеллектуальной собственности, использованных» для создания сборника. Вряд ли указанное означает, что если из десятка тысяч включенных в социальную группу объектов ее составитель, не получив согласия третьего лица на использование в рамках группы хотя бы одного объекта, лишался прав на всю группу целиком. Это противоречило бы принципу пропорциональности правового регулирования. Соответственно, скорее всего указанное должно толковаться как право создателя группы на запрет использования третьими лицами тех материалов, объединенных в группу, которые были законно — с согласия их собственных правообладателей, — в такую группу включены.

Таким образом, по нашему мнению, по смыслу текущей версии пользовательского соглашения с социальной сетью, а равно текущей версии законодательства об интеллектуальной собственности, блогер Смагин может претендовать на принадлежность ему исключительных прав на те материалы (фотографии, посты, видео, комментарии и т. п. ), которые он создал для группы сам, а также на всю совокупность материалов социальной группы, которые были им включены в группу с разрешения правообладателей таких материалов. В свою очередь, VK.com имеет исключительное право на всю социальную сеть целиком, как объединение колоссального массива материалов и социальных групп.

Какой возможен исход спора?

Как следует из публикаций в СМИ, блогер Смагин был заблокирован в социальной сети, и, вероятно (однозначно, это из статьи не следует), лишен права администрирования.

Администрирование по сути означает фактическую возможностью блогера Смагина изменять и дополнять созданную им группу. Если приводить отдаленную аналогию — оно похоже на право доступа художника в помещение, в котором находится недописанный им холст.

Сама ситуация в настоящий момент в чем-то похожа на случай, когда собственник помещения, внутри которого художник рисовал картину, перестал пускать художника в помещение, и передал ключи от такого помещения работодателю этого художника.

В части лишения права администрирования социальной группы, текущая версия соглашения (п. 5.13.8) указывает на право VK.com «блокировать доступ пользователя к администрируемому им сообществу», либо «передать право администрирование сообщества законному правообладателю, подтвердившему свои права» на контент либо товарные знаки. Однако, указанные действия могут быть совершены VK.com исключительно «в случае обнаружения нарушения в сообществе законных прав и интересов третьих лиц, действующего законодательства», а равно положений пользовательского соглашения.

Таким образом, в зависимости от того, что именно удастся доказать ВДНХ и Смагину, возможен различный исход спора.

Если из документов , подписанных между Смагиным и ВДНХ следует , что Смагин создавал группу в рамках своих трудовых обязанностей => обладателем прав на группу следует признать ВДНХ , в свою очередь Смагин вправе потребовать с ВДНХ дополнительное к заработной плате вознаграждение ( статья 1295 ГК РФ) за созданную группу.

подписанных между Смагиным и ВДНХ следует что Смагин создавал группу в рамках своих трудовых обязанностей => обладателем прав на группу следует признать ВДНХ в свою очередь Смагин вправе потребовать с ВДНХ дополнительное к заработной плате вознаграждение статья 1295 ГК РФ) за созданную группу. Если указанного из документов не следует => Смагин может быть признан обладателем исключительного права на группу как составное произведение. При этом , любое изменение/дополнение контента группы третьими лицами , в том числе самой ВДНХ , может быть признано нарушением права Смагина на неприкосновенность его результата творчества ( ст. 1266 ГК РФ), как если бы в помещение , где находится недописанная картина одного художника пришли другие художники и стали ее дорисовывать и изменять.

В ситуации, если ВДНХ не сможет подтвердить служебный характер действий Смагина, она может сослаться на имеющийся у нее товарный знак (№ 590089), и на этом основании обосновать законность ограничения доступа Смагина к группе.

Однако, Смагин может сослаться на то обстоятельство, что знак был зарегистрирован с датой приоритета 16.12.2015 года, в то время как группа существует, как следует из публикации в СМИ, с 2009. На этом основании Смагин может потребовать оставить требование ВДНХ о якобы нарушении с его стороны прав на данный товарный знак без удовлетворение.

Если при этом Смагин не воспользуется данным аргументом, потеря контроля над группой, не будет автоматически лишать его исключительного права эту самую группу. Соответственно, даже не имея фактического доступа к группе, юридически он будет вправе запретить ВДНХ изменять созданную им группу и наполнять ее новыми материалами.