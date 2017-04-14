Разница между российскими и американскими законами по Big Data — штраф на $500


Руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух обратил в своем Facebook внимание на решение Арбитражного суда Москвы по делу против МГТС. Провайдер заключил с рядом компаний договор по продаже им истории посещений сайтов браузеров пользователей. В частности такие соглашения были заключены с дочкой крупнейшего сейлс-хауса «Видео Интернешнл» ООО «Кроссмедиа — Видео Интернешнл», а также с компаниями ООО «АМБЕРДАТА», ООО «ОБМР» и ЗАО «Современные технологии рекламы».

В МГТС работала система сбора данных о пользователях на базе решения компании «Безопасный интернет», поставляющей решение для фильтрации контента и параллельно собирающее данные по истории действий пользователя. Роскомнадзор счел такую практику незаконной и обратился в суд с иском о привлечении МГТС к административной ответственности.

В марте 2016 года суд подтвердил, что МГТС «передает партнерам сведения об абоненте, включающие поисковые запросы, адреса веб-страниц, посещаемых абонентами, тематику информации, размещенной на посещаемых ресурсах» и другую информации. В результате провайдер был признан нарушившим закон «О связи» в той его части, где говорится о необходимости обеспечить конфиденциальность персональных данных абонента. МГТС был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как уточнил в комментариях к посту Масуха представитель МГТС, компания после судебного решения прекратила передавать данные об абонентах сторонним компаниям и больше не собирается возвращаться к подобной практике.

Пока данное дело является первым случаем, когда удалось привлечь провайдера за сбор и продажу данных о поведении пользователей. Технологически собирать такого рода данные может любой оператор связи, крупнейшие российские операторы задумывались о том, как можно монетизировать подобные данные. Часть компаний думает о том, что можно продавать обезличенные данные не содержащие информацию о конкретных пользователях, такие планы в частности озвучивал Mail.ru Group.

В США собирать пользовательские данные могут только интернет-компании. Операторам связи это было запрещено специальной поправкой, принятой администрацией Барака Обамы. Нынешний президент Дональд Трамп намерен отменить эту поправку, но окончательное решение еще не принято.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое