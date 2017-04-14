Руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух обратил в своем Facebook внимание на решение Арбитражного суда Москвы по делу против МГТС. Провайдер заключил с рядом компаний договор по продаже им истории посещений сайтов браузеров пользователей. В частности такие соглашения были заключены с дочкой крупнейшего сейлс-хауса «Видео Интернешнл» ООО «Кроссмедиа — Видео Интернешнл», а также с компаниями ООО «АМБЕРДАТА», ООО «ОБМР» и ЗАО «Современные технологии рекламы».

В МГТС работала система сбора данных о пользователях на базе решения компании «Безопасный интернет», поставляющей решение для фильтрации контента и параллельно собирающее данные по истории действий пользователя. Роскомнадзор счел такую практику незаконной и обратился в суд с иском о привлечении МГТС к административной ответственности.

В марте 2016 года суд подтвердил, что МГТС «передает партнерам сведения об абоненте, включающие поисковые запросы, адреса веб-страниц, посещаемых абонентами, тематику информации, размещенной на посещаемых ресурсах» и другую информации. В результате провайдер был признан нарушившим закон «О связи» в той его части, где говорится о необходимости обеспечить конфиденциальность персональных данных абонента. МГТС был оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как уточнил в комментариях к посту Масуха представитель МГТС, компания после судебного решения прекратила передавать данные об абонентах сторонним компаниям и больше не собирается возвращаться к подобной практике.

Пока данное дело является первым случаем, когда удалось привлечь провайдера за сбор и продажу данных о поведении пользователей. Технологически собирать такого рода данные может любой оператор связи, крупнейшие российские операторы задумывались о том, как можно монетизировать подобные данные. Часть компаний думает о том, что можно продавать обезличенные данные не содержащие информацию о конкретных пользователях, такие планы в частности озвучивал Mail.ru Group.

В США собирать пользовательские данные могут только интернет-компании. Операторам связи это было запрещено специальной поправкой, принятой администрацией Барака Обамы. Нынешний президент Дональд Трамп намерен отменить эту поправку, но окончательное решение еще не принято.