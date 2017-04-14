«ВКонтакте» собрался делать экосистему для медиа и нанял редакционного директора Mail.ru Group

Сергей Паранько сменил работодателя внутри холдинга MRG. Первоначально ВК-медиа получат улучшенные или новые инструменты для сегодняшних «сообществ»

Редакционный директор медиапроектов Mail.Ru Group (MRG) Сергей Паранько присоединится к коллективу «ВКонтакте», сообщили в MRG, владеющем соцсетью. Паранько попытается развить «экосистему» для медиа внутри ВК — речь идёт о продуктах для авторов контента, преимущественно о сообществах, а не функциях для блогеров. Пресс-служба не смогла рассказать о каких медиа идёт речь: внутренних феноменах ВК — популярных пабликах, либо о пабликах обыкновенных СМИ, представленных в соцсети? Как будет устроена «экосистема» внутри ВК, кто займёт место Паранько в Mail.ru — MRG пока не объяснил. По состоянию на начало прошлого года американские Facebook и Twitter обошли по числу информповодов ТАСС, РБК, «Коммерсант» и «Ведомости», свидетельствовала статистика Яндекс.Новостей. Принадлежащих Mail.ru Group «Одноклассников» и «ВКонтакте», в первой десятке главных источников тогда не было, хотя их российская аудитория существенно больше, чем у того же Facebook. Внутри «Одноклассников» Mail.Ru Group прицельно развивает продукты для медиа с конца 2015 — 2016 года:

Нам, как площадке, которая сама контент не производит, он важен и нужен. СМИ — производители лучшего контента, которого в ОК не хватало и в котором нуждались сами пользователи, — говорил в 2016 году директор по маркетингу и развитию бизнеса «Одноклассники» и пресс-служба.

Сегодня «ВКонтакте» выступает как очень мощный генератор трафика на традиционные онлайн-медиа. Ранее внутри Mail.Ru Group Сергей Паранько участвовал в создании — myWidget, рекомендательной системы для повышения вовлечённости читателя в контент и повышения глубины просмотра, и «Медиатора», инструмента для редакционной аналитики, с платными и бесплатными для СМИ функциями. «В основу сервисов легли опыт и потребности редакций медиапроектов Mail.Ru Group», — объяснял Сергей Паранько. На момент публикации главная страница «Media Mail.Ru», где были представлены вышеупомянутые инструменты холдинга для заинтерсованных СМИ, неисправна или обновляется (сами инструменты продолжают жить на отдельных страницах). Последняя копия media.mail.ru попала в кэш Google 12 апреля — за два дня до объявления о переходе Паранько из головного холдинга в социальную сеть ВК.