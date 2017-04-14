Платное использование софта с сайтов иностранных компаний не облагается в России «налогом на Google». Речь идёт, в частности, про «облачный» софт. Такую позицию высказало Министерство финансов. Минфин опубликовал ответ на запрос российской организации, которая использует иностранный софт через интернет. Эксперты Минфина России пришли в выводу, что при использовании софта в сети на основе лицензионного соглашения НДС платить не нужно. Статья 149 НК освобождает от НДС операции по передаче прав на использование результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору.